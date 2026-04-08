Chậm triển khai thi công đường Bà Triệu

Nhiều khu vực ở đường Bà Triệu đã giao mặt bằng nhưng nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công

Chậm trễ kéo dài

DA Nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu có điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An, điểm cuối tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ với chiều dài 920m, tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư.

Quy mô DA là nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu lên 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, kết cấu mặt đường bê tông. DA nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố theo quy hoạch, góp phần tháo gỡ những nút thắt giao thông tại cầu Vỹ Dạ cũng như chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Dù đã quá thông báo khởi công gần 1 tháng nhưng đến nay nhà thầu thi công trúng gói thầu 14 - toàn bộ phần xây lắp và tổ chức đảm bảo giao thông thuộc DA này vẫn chưa triển khai thi công trên hiện trường. Gói thầu này do Công ty TNHH MTV 501.1 đứng đầu liên danh trúng thầu, dự kiến thi công hoàn thành vào năm 2027.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại đường Bà Triệu, nhiều đoạn tuyến đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng theo từng đợt. Từ trước đó, nhiều hộ dân đã chủ động sửa chữa lại nhà cửa, hàng quán cũng như chuyển địa điểm kinh doanh để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay, nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công trên thực địa. Được biết, diện tích thu hồi đất, tài sản gắn liền trên đất để thực hiện DA Nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu khoảng gần 24.000m2, trong đó có hơn 180 trường hợp người dân bị ảnh hưởng thu hồi đất để thực hiện DA.

Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu không thi công

Trước sự chậm trễ của nhà thầu, mới đây, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã có văn bản đôn đốc tiến độ (lần 1) gửi nhà thầu. Theo Ban QLDA, căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 27/2025/HĐXL ngày 30/6/2025 và thông báo khởi công ngày 4/3/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, DA nêu trên sẽ khởi công gói thầu 14 vào ngày 8/3. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu chưa có động thái triển khai thi công trên hiện trường. Việc chậm triển khai thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện DA và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, Ban QLDA đề nghị nhà thầu khẩn trương tổ chức triển khai thi công tại hiện trường theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Khẩn trương lập và gửi về Ban QLDA kế hoạch chi tiết triển khai thi công bao gồm kế hoạch tập kết vật tư, vật liệu chính, máy móc thiết bị, nhân lực... Trường hợp nhà thầu chậm trễ trong việc triển khai thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, Ban QLDA sẽ căn cứ các điều khoản của hợp đồng để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngày 16/3, liên danh nhà thầu đã có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị xem xét và chấp thuận để tạm dừng triển khai thi công gói thầu số 14. Lý do nhà thầu đưa ra là mặt bằng bàn giao đợt 1 đoạn tuyến từ đường Hùng Vương đến nút giao Trường Chinh vẫn tồn tại một số vị trí chưa giải tỏa, có thể ảnh hưởng đến quá trình thi công bằng cơ giới. Mặt khác, một số nguồn vật tư, vật liệu như nhựa đường, ống nhựa, đá, cát, xăng, dầu... đang khan hiếm và biến động giá lớn dẫn đến khó khăn cho nhà thầu thi công.

Ban QLDA cho biết, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan gồm: Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu theo đúng quy định. Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện theo từng đợt, phù hợp với quy định tại hợp đồng xây dựng đã ký kết. Vì vậy, nhà thầu có trách nhiệm phải tổ chức thi công phù hợp với phạm vi mặt bằng được bàn giao, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng.

Ngoài ra, trong nội dung Hợp đồng số 27/2025/HĐXL ngày 30/6/2025 và các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành không có điều khoản quy định cho phép nhà thầu được tạm ngưng thi công trong trường hợp biến động giá vật liệu trên thị trường. Do đó, việc nhà thầu đề nghị tạm ngưng thi công với lý do nêu trên là không có cơ sở xem xét, chấp thuận.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, chủ đầu tư đã yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nhà thầu không triển khai thực hiện, chậm trễ không có lý do chính đáng hoặc triển khai thi công mang tính hình thức đối phó thì đơn vị sẽ thực hiện các chế tài theo các điều khoản của hợp đồng, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.