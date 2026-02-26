Nâng chất lượng tham mưu, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, trong quý I, ngành tài chính đã chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương và địa phương; hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về nhiệm vụ năm 2026.

Công tác theo dõi, phân tích, dự báo tình hình được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Kết quả quý I, GRDP ước tăng 9,01%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm tăng trưởng khá.

Trong lĩnh vực đầu tư, Sở đã thẩm định, trình phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư 27 hồ sơ dự án; đồng thời tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được tập trung hoàn thiện.

Về ngân sách, tổng thu 3 tháng đầu năm ước đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện với 347 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 52% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Sở Tài chính xác định tập trung tham mưu hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp xây dựng các đề án phát triển các khu vực trọng điểm; chủ động phân tích, dự báo, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong bối cảnh khối lượng công việc lớn. Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch, kế hoạch, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp; tích cực tham gia triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chất lượng tham mưu tiếp tục được nâng lên, nhất là trong xử lý các vướng mắc về tài chính - ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho dự án chậm tiến độ và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ rõ một số tồn tại như tỷ lệ xử lý nhiệm vụ quá hạn còn cao; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn, thu hút đầu tư chưa tương xứng tiềm năng; một số dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực. Nguyên nhân bên cạnh yếu tố khách quan về cơ chế, chính sách còn có hạn chế trong phối hợp giữa các sở, ngành và công tác tổ chức thực hiện, đôn đốc, theo dõi.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, kế hoạch tài chính - ngân sách, bảo đảm điều hành chủ động, kỷ cương, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được giao; chủ động nhận diện các nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ quá hạn, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đối với các đề án, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, cần xây dựng tiến độ chi tiết theo từng mốc công việc, xác định rõ thời gian hoàn thành và định kỳ báo cáo UBND thành phố; qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.