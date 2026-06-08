LỊCH TRỰC TIẾP WORLD CUP 2026

Xem FIFA World Cup 2026™ trên VTV bằng hình thức nào?

Theo Vtv.vn, với FIFA World Cup 2026™, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang mở ra một “hệ sinh thái xem World Cup” đa nền tảng chưa từng có dành cho khán giả cả nước.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026™ dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.

Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10, người hâm mộ có thể kỳ vọng theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV, bao gồm các nền tảng Internet như Thời báo VTV (VTV.vn), ứng dụng di động VTVgo, YouTube hay TikTok.

Không chỉ có các trận đấu trực tiếp, khán giả còn có cơ hội tiếp cận hàng loạt nội dung đồng hành như highlights, recap mỗi ngày, talkshow, bình luận trước và sau trận, hậu trường tác nghiệp hay các video ngắn cập nhật khoảnh khắc đáng chú ý.

Đặc biệt, với múi giờ chênh lệch do giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, người xem có thể dễ dàng theo dõi highlights ngay sau trận, xem lại các tình huống nổi bật hay cập nhật nhanh diễn biến chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Không chỉ dừng ở việc phát sóng các trận đấu World Cup 2026 các chương trình đồng hành, bản tin nhanh, chương trình tổng hợp mỗi ngày hay những câu chuyện bên lề về các đội tuyển, cầu thủ và thành phố chủ nhà sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội bóng đá xuyên suốt giải đấu.

Lịch trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trên VTV

Ngày Giờ Vòng đấu Trận đấu Kênh trực tiếp 12/06 02:00 Bảng A Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 12/06 09:00 Bảng A Hàn Quốc vs CH Séc VTV3 (Dự kiến VTV6) 13/06 02:00 Bảng B Canada vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 13/06 08:00 Bảng D Mỹ vs Paraguay VTV3 (Dự kiến VTV6) 14/06 02:00 Bảng B Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 14/06 05:00 Bảng C Brazil vs Morocco VTV3 (Dự kiến VTV6) 14/06 08:00 Bảng C Haiti vs Scotland VTV3 (Dự kiến VTV6) 14/06 11:00 Bảng D Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3 (Dự kiến VTV6) 15/06 00:00 Bảng E Đức vs Curaçao VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 15/06 03:00 Bảng F Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 15/06 06:00 Bảng E Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3 (Dự kiến VTV6) 15/06 09:00 Bảng F Thụy Điển vs Tunisia VTV3 (Dự kiến VTV6) 15/06 23:00 Bảng H Tây Ban Nha vs Cape Verde VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 16/06 02:00 Bảng G Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 16/06 05:00 Bảng H Saudi Arabia vs Uruguay VTV3 (Dự kiến VTV6) 16/06 08:00 Bảng G Iran vs New Zealand VTV3 (Dự kiến VTV6) 17/06 02:00 Bảng I Pháp vs Senegal VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 17/06 05:00 Bảng I Iraq vs Na Uy VTV3 (Dự kiến VTV6) 17/06 08:00 Bảng J Argentina vs Algeria VTV3 (Dự kiến VTV6) 17/06 11:00 Bảng J Áo vs Jordan VTV3 (Dự kiến VTV6) 18/06 00:00 Bảng K Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 18/06 03:00 Bảng L Anh vs Croatia VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 18/06 06:00 Bảng L Ghana vs Panama VTV3 (Dự kiến VTV6) 18/06 09:00 Bảng K Uzbekistan vs Colombia VTV3 (Dự kiến VTV6) 18/06 23:00 Bảng A CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 19/06 02:00 Bảng B Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 19/06 05:00 Bảng B Canada vs Qatar VTV3 (Dự kiến VTV6) 19/06 08:00 Bảng A Mexico vs Hàn Quốc VTV3 (Dự kiến VTV6) 20/06 02:00 Bảng D Mỹ vs Australia VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 20/06 05:00 Bảng C Scotland vs Morocco VTV3 (Dự kiến VTV6) 20/06 07:30 Bảng C Brazil vs Haiti VTV3 (Dự kiến VTV6) 20/06 10:00 Bảng D Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3 (Dự kiến VTV6) 21/06 00:00 Bảng F Hà Lan vs Thụy Điển VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 21/06 03:00 Bảng E Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 21/06 07:00 Bảng E Ecuador vs Curaçao VTV3 (Dự kiến VTV6) 21/06 11:00 Bảng F Tunisia vs Nhật Bản VTV3 (Dự kiến VTV6) 21/06 23:00 Bảng H Tây Ban Nha vs Saudi Arabia VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 22/06 02:00 Bảng G Bỉ vs Iran VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 22/06 05:00 Bảng H Uruguay vs Cape Verde VTV3 (Dự kiến VTV6) 22/06 08:00 Bảng G New Zealand vs Ai Cập VTV3 (Dự kiến VTV6) 23/06 00:00 Bảng J Argentina vs Áo VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 23/06 04:00 Bảng I Pháp vs Iraq VTV3 (Dự kiến VTV6) 23/06 07:00 Bảng I Na Uy vs Senegal VTV3 (Dự kiến VTV6) 23/06 10:00 Bảng J Jordan vs Algeria VTV3 (Dự kiến VTV6) 24/06 00:00 Bảng K Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 24/06 03:00 Bảng L Anh vs Ghana VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 24/06 06:00 Bảng L Panama vs Croatia VTV3 (Dự kiến VTV6) 24/06 09:00 Bảng K Colombia vs CHDC Congo VTV3 (Dự kiến VTV6) 25/06 02:00 Bảng B Thụy Sĩ vs Canada VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 25/06 02:00 Bảng B Bosnia & Herzegovina vs Qatar VTV2 (Dự kiến VTV6) 25/06 05:00 Bảng C Scotland vs Brazil VTV3 (Dự kiến VTV6) 25/06 05:00 Bảng C Morocco vs Haiti VTV2 (Dự kiến VTV6) 25/06 08:00 Bảng A CH Séc vs Mexico VTV3 (Dự kiến VTV6) 25/06 08:00 Bảng A Nam Phi vs Hàn Quốc VTV2 (Dự kiến VTV6) 26/06 03:00 Bảng E Curaçao vs Bờ Biển Ngà VTV2 (Dự kiến VTV6) 26/06 03:00 Bảng E Ecuador vs Đức VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 26/06 06:00 Bảng F Nhật Bản vs Thụy Điển VTV2 (Dự kiến VTV6) 26/06 06:00 Bảng F Tunisia vs Hà Lan VTV3 (Dự kiến VTV6) 26/06 09:00 Bảng D Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3 (Dự kiến VTV6) 26/06 09:00 Bảng D Paraguay vs Australia VTV2 (Dự kiến VTV6) 27/06 02:00 Bảng I Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 27/06 02:00 Bảng I Senegal vs Iraq VTV2 (Dự kiến VTV6) 27/06 07:00 Bảng H Cape Verde vs Saudi Arabia VTV2 (Dự kiến VTV6) 27/06 07:00 Bảng H Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3 (Dự kiến VTV6) 27/06 10:00 Bảng G Ai Cập vs Iran VTV2 (Dự kiến VTV6) 27/06 10:00 Bảng G New Zealand vs Bỉ VTV3 (Dự kiến VTV6) 28/06 04:00 Bảng L Panama vs Anh VTV2 (Dự kiến VTV6) 28/06 04:00 Bảng L Croatia vs Ghana VTV3 (Dự kiến VTV6) 28/06 06:30 Bảng K Colombia vs Bồ Đào Nha VTV7 (Dự kiến VTV6) 28/06 06:30 Bảng K CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10 (Dự kiến VTV6) 28/06 09:00 Bảng J Algeria vs Áo VTV2 (Dự kiến VTV6) 28/06 09:00 Bảng J Jordan vs Argentina VTV3 (Dự kiến VTV6) 29/06 02:00 Vòng 32 đội Nhì bảng A vs Nhì bảng B VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 30/06 00:00 Vòng 32 đội Nhất bảng C vs Nhì bảng F VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 30/06 03:30 Vòng 32 đội Nhất bảng E vs Hạng ba A/B/C/D/F VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 30/06 08:00 Vòng 32 đội Nhất bảng F vs Nhì bảng C VTV3 (Dự kiến VTV6) 01/07 00:00 Vòng 32 đội Nhì bảng E vs Nhì bảng I VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 01/07 04:00 Vòng 32 đội Nhất bảng I vs Hạng ba C/D/F/G/H VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 01/07 08:00 Vòng 32 đội Nhất bảng A vs Hạng ba C/E/F/H/I VTV3 (Dự kiến VTV6) 01/07 23:00 Vòng 32 đội Nhất bảng L vs Hạng ba E/H/I/J/K VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 02/07 03:00 Vòng 32 đội Nhất bảng G vs Hạng ba A/E/H/I/J VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 02/07 07:00 Vòng 32 đội Nhất bảng D vs Hạng ba B/E/F/I/J VTV3 (Dự kiến VTV6) 03/07 02:00 Vòng 32 đội Nhất bảng H vs Nhì bảng J VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 03/07 06:00 Vòng 32 đội Nhì bảng K vs Nhì bảng L VTV3 (Dự kiến VTV6) 03/07 10:00 Vòng 32 đội Nhất bảng B vs Hạng ba E/F/G/I/J VTV3 (Dự kiến VTV6) 04/07 01:00 Vòng 32 đội Nhì bảng D vs Nhì bảng G VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 04/07 05:00 Vòng 32 đội Nhất bảng J vs Nhì bảng H VTV3 (Dự kiến VTV6) 04/07 08:30 Vòng 32 đội Nhất bảng K vs Hạng ba D/E/I/J/L VTV3 (Dự kiến VTV6) 05/07 00:00 Vòng 1/8 Thắng trận 74 vs Thắng trận 76 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 05/07 04:00 Vòng 1/8 Thắng trận 75 vs Thắng trận 78 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 06/07 03:00 Vòng 1/8 Thắng trận 77 vs Thắng trận 79 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 06/07 07:00 Vòng 1/8 Thắng trận 80 vs Thắng trận 81 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 07/07 02:00 Vòng 1/8 Thắng trận 84 vs Thắng trận 85 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 07/07 07:00 Vòng 1/8 Thắng trận 82 vs Thắng trận 83 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 07/07 23:00 Vòng 1/8 Thắng trận 87 vs Thắng trận 89 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 08/07 03:00 Vòng 1/8 Thắng trận 86 vs Thắng trận 88 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 10/07 03:00 Tứ kết Thắng trận 90 vs Thắng trận 91 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 11/07 02:00 Tứ kết Thắng trận 94 vs Thắng trận 95 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 12/07 04:00 Tứ kết Thắng trận 92 vs Thắng trận 93 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 12/07 08:00 Tứ kết Thắng trận 96 vs Thắng trận 97 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 15/07 02:00 Bán kết Thắng trận 98 vs Thắng trận 99 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 16/07 02:00 Bán kết Thắng trận 100 vs Thắng trận 101 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 19/07 04:00 Tranh hạng Ba Thua trận 102 vs Thua trận 103 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 20/07 02:00 Chung kết Thắng trận 102 vs Thắng trận 103 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 20/07 05:30 Lễ trao giải Sau trận chung kết VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

Danh sách chi tiết 12 bảng đấu World Cup 2026

LỊCH TRỰC TIẾP WORLD CUP 2026- Ảnh 2.

12 bảng đấu World Cup 2026

12 bảng đấu World Cup 2026 gồm:

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Play-off UEFA Nhánh D (CH Séc / Ireland / Đan Mạch / Bắc Macedonia).

Bảng B: Canada, Qatar, Thụy Sĩ, Play-off UEFA Nhánh A (Xứ Wales / Bosnia & Herzegovina / Italy / Bắc Ireland).

Bảng C: Brazil, Maroc, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Play-off UEFA Nhánh C (Thổ Nhĩ Kỳ / Romania / Slovakia / Kosovo).

Bảng E: Đức, Curacao, Côte d'Ivoire, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Play-off UEFA Nhánh B (Ukraine / Thụy Điển / Ba Lan / Albania).

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Play-off FIFA 2 (Iraq / Bolivia / Suriname).

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, Uzbekistan, Colombia, Play-off FIFA 1 (New Caledonia / Jamaica / Congo).

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn biến phức tạp

Hiện nay, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các đường dây cá độ không còn hoạt động nhỏ lẻ mà đã hình thành những tổ chức quy mô lớn, liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Qua báo CAND, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá hàng loạt đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến; ngăn chặn nhiều website cá cược trái phép, vô hiệu hóa hoặc buộc các đối tượng phải thay đổi tên miền, phương thức hoạt động.

Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong các đường dây tội phạm có xu hướng đưa, lôi kéo công dân Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu tại một số nước láng giềng, như: Thái Lan, Philippines, Campuchia và Myanmar…) để tổ chức, điều hành các hoạt động vi phạm pháp luật, trong đó có tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Ngoài ra, dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoặc trung tâm công nghệ, các đối tượng phân công nhân sự theo từng bộ phận như quản trị hệ thống, chăm sóc khách hàng, quảng bá, thanh toán..., trực tiếp điều hành các đường dây cá độ hướng về Việt Nam, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

Cục Cảnh sát hình sự chỉ rõ, các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để tổ chức cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức khác nhau như xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài; lập các hội, nhóm kín trên Facebook, Telegram, Zalo để lôi kéo, hướng dẫn người chơi; quảng cáo trá hình trên các trang xem bóng đá trực tuyến hoặc các nền tảng phát sóng miễn phí.

Các đường dây cá độ còn sử dụng hệ thống "đại lý", "cộng tác viên" để mở tài khoản cho người chơi; đưa ra nhiều chương trình khuyến mại như tặng tiền cược, hoàn tiền, thưởng hoa hồng giới thiệu thành viên mới nhằm thu hút người tham gia. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền ảo để che giấu dòng tiền đánh bạc bất hợp pháp.

Đặc biệt, nhiều đối tượng còn lợi dụng các trang phát sóng bóng đá lậu để chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến; đồng thời sử dụng thủ đoạn cho vay tiền nhanh, vay lãi nặng đối với người chơi thua độ nhằm tiếp tục khống chế, siết nợ và trục lợi.

Những hệ lụy nghiêm trọng từ cá độ bóng đá

Qua công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây đánh bạc, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã cảnh báo nhiều hệ lụy phức tạp của việc cá cược bóng đá, trực tiếp đe dọa đến an ninh trật tự.

Ở tại các giải bóng đá lớn diễn ra, vòng xoáy "đỏ đen" không chỉ làm cạn kiệt kinh tế của người chơi mà còn là ngòi nổ kích hoạt hàng loạt chuỗi tội phạm nghiêm trọng khác, trong đó có nhiều vụ nguyên nhân xuất phát từ áp lực nợ nần.

Hệ lụy đầu tiên và trực tiếp nhất từ các con bạc thua cá độ phải kể đến là bùng phát tội phạm "tín dụng đen". Khi cạn kiệt tiền và muốn gỡ gạc, người chơi dễ dàng tìm đến các dịch vụ cho vay tiền nhanh hoặc các đối tượng cho vay nặng lãi (tín dụng đen) do chính các chân rết của đường dây cá độ móc nối.

Và khi người chơi mất khả năng chi trả, các băng nhóm sẽ sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, ném chất bẩn, đe dọa người thân, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí bắt giữ người trái pháp luật hoặc cố ý gây thương tích để siết nợ, gây mất ANTT nghiêm trọng tại địa phương.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, một hệ lụy nghiêm trọng khác của hoạt động cá độ bóng đá là sự gia tăng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu.

Để có tiền tham gia cá độ hoặc thanh toán các khoản nợ chồng chất, nhiều người sẵn sàng bất chấp pháp luật, thực hiện các hành vi như trộm cắp, cướp giật, thậm chí cướp tài sản.

Trên thực tế, các vụ trộm cắp tài sản (xe máy, tài sản có giá trị), cướp giật và cướp tài sản thường có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những mùa giải bóng đá lớn.

Không ít trường hợp người tham gia cá độ là cán bộ, nhân viên có công việc và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do rơi vào vòng xoáy nợ nần, họ đã bất chấp hậu quả, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc sự tin tưởng của đồng nghiệp, người thân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ việc ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng và được sử dụng để phục vụ hoạt động cá độ.

Cục Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin và gia tăng các hành vi lừa đảo công nghệ cao liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, các đường dây cá độ hiện nay sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để dụ dỗ người chơi cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, thậm chí cả mã OTP.

Những thông tin này sau đó có thể bị các đối tượng xấu mua bán, trao đổi hoặc trực tiếp sử dụng để chiếm đoạt tài khoản, thực hiện hành vi lừa đảo tài chính và các vi phạm pháp luật khác mà nạn nhân không hề hay biết.

Bên cạnh đó, áp lực từ những khoản nợ khổng lồ không chỉ khiến người chơi rơi vào khủng hoảng tài chính mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ gia đình và xã hội.

Nhiều gia đình lâm vào cảnh mâu thuẫn, đổ vỡ; thậm chí phát sinh bạo lực gia đình do tranh chấp tiền bạc hoặc do người tham gia cá độ giấu giếm, chiếm đoạt tài sản của người thân để cầm cố, trả nợ.

Nghiêm trọng hơn, áp lực từ “giang hồ” siết nợ, cùng sự bế tắc khi lâm vào cảnh trắng tay đã dẫn đến không ít vụ án mạng đau lòng hoặc người chơi tìm đến những kết cục cực đoan như tự tử để trốn nợ.

Quyết liệt đấu tranh, không để tội phạm cá độ lộng hành

Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, chủ động, quyết liệt và không có vùng cấm trong công tác này.

Theo đó, lực lượng Công an xác định phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa", kết hợp với việc ra quân đồng loạt, đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc lớn, xử lý nghiêm minh theo pháp luật bất kể đối tượng vi phạm là ai.

Chặn nguồn cung, cắt nguồn cầu, tập trung lực lượng để triệt phá các trang web, ứng dụng cá độ xuyên quốc gia; phong tỏa các tài khoản ngân hàng nghi vấn; bắt giữ các "đại lý", "nhà cái" lớn; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hệ lụy, không bị lôi kéo vào vòng xoáy đỏ đen. Đồng thời, kiểm tra gắt gao các tụ điểm công cộng có biểu hiện tổ chức xem bóng đá kết hợp cá độ quy mô nhỏ.

Cơ quan Công an đề nghị, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm; nâng cao cảnh giác, quan tâm quản lý con em và người thân để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường (nợ nần, giấu giếm, sa sút tinh thần); tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi phát hiện các hành vi, tụ điểm hoặc đường dây cá độ bóng đá, cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

World Cup là ngày hội của đam mê và tinh thần thể thao. Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, đừng để những phút ham mê đỏ đen biến niềm vui bóng đá thành bi kịch cho bản thân và gia đình. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hãy cổ vũ bóng đá văn minh, lành mạnh và nói không với cá độ bóng đá.

Nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, dù là trực tiếp hay thông qua các website, ứng dụng trên không gian mạng, đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc.

Cần khẳng định rõ: Hành vi cá độ bóng đá được thua bằng tiền hoặc hiện vật là hành vi đánh bạc trái phép.

Căn cứ vào Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các hành vi này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc:

Xử phạt vi phạm hành chính: Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021 hành vi đánh bạc trái phép có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng hoặc cao hơn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Điều 321 (Tội đánh bạc): Người tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Điều 322 (Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc): Đây là tội danh dành cho những kẻ đứng ra tổ chức, lôi kéo người khác tham gia, với hình phạt tù lên đến 13 năm.

Để World Cup 2026 diễn ra văn minh, an toàn, Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị:

Thứ nhất, đối với người dân: Hãy giữ "cái đầu lạnh" trước những lời mời gọi tham gia cá độ. Tuyệt đối không tiếp tay, hỗ trợ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hãy là người hâm mộ thông thái, nói không với cá độ.

Thứ hai, đối với các chủ cơ sở kinh doanh: Đặc biệt là các quán cà phê, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh, cần chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tư.

Tuyệt đối không để đối tượng xấu lợi dụng địa điểm kinh doanh để tụ tập đánh bạc, tổ chức cá độ hoặc trình chiếu, quảng cáo cho các trang web cá cược trái phép.

Thứ ba, sự chung tay của cộng đồng: Chính quyền địa phương, các đoàn thể và ban công tác mặt trận tại các tổ dân phố, thôn, xóm cần tăng cường tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi quảng cáo cờ bạc như dán tờ rơi, in đường link nhà cái nơi công cộng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần mạnh dạn thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua các kênh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Mỗi sự chia sẻ, tố giác của người dân là một "lá chắn" quan trọng giúp giữ gìn sự bình yên cho quê hương, giúp World Cup 2026 thực sự trở thành một ngày hội thể thao lành mạnh, ý nghĩa.