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Thể thao

“Mỏ vàng” chờ khai thác

ClockChủ Nhật, 07/06/2026 11:33
HNN - Tuy chưa chạm tới “màu vàng” như kỳ vọng, nhưng phía sau thành tích tại Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 của tuyển vật Huế là câu chuyện về sự kế thừa, về chất lượng đào tạo và cả những tài năng trẻ đang từng bước trưởng thành...

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Minh Ý (trái) trên bục nhận HCB nội dung vật bãi biển nam U16 hạng 60kg. Ảnh: Đinh Kiên 

Tiềm năng được dự báo

Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 diễn ra tại Đà Nẵng từ 23/5 - 9/6. Giải đấu quy tụ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 900 vận động viên (VĐV) tham dự, tranh tài 4 nội dung: Vật tự do nam, vật tự do nữ, vật cổ điển và vật bãi biển U17 (nam, nữ).

Góp sức cùng đội tuyển vật Việt Nam, tuyển vật Huế tham dự 3 VĐV, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ngô Minh Ý, Phạm Lê Viết Chí. Sau những ngày thi đấu, các VĐV tuyển vật Huế đã đóng góp 2 HCB, trong đó, HCB vật tự do nữ U23 hạng 53kg do công Nguyễn Thị Mỹ Linh; HCB vật bãi biển U16 nam hạng 60kg do công Ngô Minh Ý.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ Linh là nữ VĐV đã được nhiều người biết đến sau chiến tích giúp tuyển vật Việt Nam lần đầu tiên giành HCB U23 tại Giải vô địch vật châu Á U17 & U23 năm 2025, và tiếp đó, là cùng 2 chị gái Mỹ Hạnh, Mỹ Trang trở thành 3 chị em ruột cùng giành HCV môn vật tại 1 kỳ SEA Games.

Trước khi tham gia giải đấu này, quyết tâm của Mỹ Linh là đổi màu huy chương. Bước vào trận chung kết, tuy đã dẫn trước 2 điểm nhờ những tình huống phản công hiệu quả, nhưng về cuối trận, việc thua sút thể lực đã khiến Mỹ Linh không thể trụ được trước đối thủ đến từ Ấn Độ, đành chấp nhận thua trận với tỷ số 2 - 6.

Trong khi đó, Ngô Minh Ý bước vào trận chung kết với tâm trạng khá thoải mái và tự tin, dù rằng đây là lần đầu tiên tham dự giải đấu tầm châu lục. Đáng tiếc, trước một đối thủ đến từ cường quốc vật là Mông Cổ, Minh Ý đã không thể viết nên câu chuyện cổ tích ở tuổi 16 khi chấp nhận thất bại với tỷ số 3 - 0, giành HCB nội dung vật bãi biển U16 nam.

Không thể giành được HCV là điều rất đáng tiếc với Mỹ Linh, Minh Ý. Nhưng ở góc độ khác, đây chính là động lực lớn để 2 VĐV này phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong hành trình phía trước của mình.

“Mỹ Linh đã phần nào tạo dựng được tên tuổi ở làng vật Việt Nam cũng như khu vực. Tuy nhiên, với độ tuổi còn trẻ (23 tuổi) và tiềm năng được dự báo, em vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Trong khi đó, Minh Ý (16 tuổi) thậm chí còn mang đến nhiều kỳ vọng hơn. Trước giải đấu này, Minh Ý không phải gương mặt nổi bật của đội tuyển vật Huế, nhưng những gì thể hiện tại giải đã chứng minh tiềm năng rất lớn”, Đinh Văn Kiên - HLV tuyển vật Huế chia sẻ.

“Mỏ vàng” chờ khai thác

Hiện, tuyển vật Huế duy trì lực lượng khoảng 36 VĐV và luôn được đánh giá là một trong những địa phương mạnh nhất cả nước, đặc biệt ở nội dung vật tự do nói chung, tự do nữ nói riêng. Nhiều năm liền, các đô nữ Huế luôn nằm trong nhóm VĐV hàng đầu Việt Nam, thường xuyên đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế.

Bên cạnh đó, vật dân tộc cũng là thế mạnh của thể thao Huế. Nhiều VĐV từng giành thành tích cao tại các giải quốc gia. Hai tấm huy chương vàng của Phạm Văn Có và Nguyễn Doãn Dũng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 là những minh chứng tiêu biểu.

Trở lại với Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm 2026, đây là giải đấu quy tụ tất cả những nước mạnh về vật, trong đó, nội dung tự do nữ là các nước: Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên… Còn ở nội dung bãi biển, đó là những cường quốc: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan… Điều đó đồng nghĩa, để đi đến trận chung kết, Mỹ Linh, Minh Ý đã phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Riêng vật bãi biển, ngoài thành tích của Minh Ý, nhiều VĐV tuyển vật Huế cũng từng giành nhiều chương ở nội dung này. Gần nhất là 2 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Kim Oanh giành 2 HCĐ tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 tổ chức ở Đà Nẵng từ 9 - 10/5 và 1 HCB, 1 HCĐ môn vật bãi biển trong khuôn khổ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ 21 - 30/4 tại Tam Á - Trung Quốc. Còn trước đó, rất nhiều VĐV tuyển vật Huế không ít lần đứng trên bục cao nhất tại các giải vô địch vật bãi biển quốc gia.

Có một điểm đáng chú ý, tuyển vật Huế không phân ra nội dung vật bãi biển, vật dân tộc để đào tạo riêng biệt. Hay nói cách khác, do biên chế ít, không thể chia tách thành những nhóm nhỏ nên chủ yếu tập trung đào tạo nội dung vật tự do. Nhưng dù vậy, và dù khi lần đầu tham dự, nhiều đô vật Huế vẫn giành được thành tích cao. 

“Một mặt, giữa vật dân tộc và vật bãi biển có sự tương đồng về luật, kỹ thuật, nhưng quan trọng hơn là năng lực, khả năng thích ứng của các VĐV khi chuyển sang thi đấu nội dung mới, dù không được tập trung đào tạo theo lộ trình”, HLV Đinh Văn Kiên cho hay.

Hiện, tuyển vật Huế có gần 1/2 là VĐV trẻ. Ngoài những cái tên kể trên còn có Xuân Nhi, Yến Nhi…, mà như lời HLV Đinh Văn Kiên là đủ sức “điền vào chỗ trống” khi các đàn anh, đàn chị như Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Kim Oanh, Phạm Văn Có… giải nghệ.

Và nếu nhìn từ 2 tấm HCB tại Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm 2026, tuy Huế chưa chạm tới “màu vàng” như kỳ vọng, nhưng phía sau thành tích này là câu chuyện về sự kế thừa, về chất lượng đào tạo, về những tài năng trẻ đang từng bước trưởng thành cùng sự khơi gợi về một “mỏ vàng” mang tên vật bãi biển.

Hàn Đăng
 Từ khóa: Giải vô địchvậtlứa tuổichâu ÁHải Vântuyển vật Huế
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