Hải quan Mỹ dừng thu các khoản thuế bổ sung

Hàng hóa tại cảng Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: Xinhua)

Theo thống kê, ước tính chính phủ Mỹ đã thu được khoảng 175 tỷ USD từ các loại thuế dựa trên đạo luật IEEPA. Tuy nhiên, ngày 20/2, với lập luận việc lạm dụng đạo luật IEEPA cho mục đích đánh thuế diện rộng là không đúng quy định pháp luật, Tòa án Tối cao Mỹ chính thức bác bỏ các mức thuế toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump áp dụng từ tháng 4/2025.

Trong khi đó, ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế cao hơn với hàng hóa từ các quốc gia mà nhà lãnh đạo Mỹ cho là có ý định không tôn trọng các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ, sau phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao về vô hiệu hóa các mức thuế quan đối ứng trước đó của ông. Trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh, bất kỳ quốc gia nào muốn toan tính dựa vào phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, nhất là những nước đã hưởng lợi từ Mỹ suốt nhiều năm qua, sẽ phải đối mặt mức thuế quan cao hơn nhiều so với mức đã đồng ý. Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ bày tỏ tin tưởng các đối tác thương mại sẽ tiếp tục tôn trọng các thỏa thuận thuế quan mà họ đã ký kết với Washington.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các thuế quan áp dụng cho từng quốc gia, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/2, và nhấn mạnh sẽ nâng lên 15% trong tương lai. Quyết định này dựa trên Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong thời hạn 150 ngày để giải quyết các vấn đề "nghiêm trọng" về cán cân thanh toán. Sau thời hạn 150 ngày, việc gia hạn cần có sự phê duyệt từ Quốc hội. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua “ải” Quốc hội.

Ngày 23/2, các nhóm doanh nghiệp Anh cảnh báo mức thuế toàn cầu 15% mà Tổng thống Trump công bố có thể làm tăng chi phí cho các nhà xuất khẩu của Anh và gây thêm căng thẳng cho thương mại xuyên Đại Tây Dương.

https://nhandan.vn/hai-quan-my-dung-thu-cac-khoan-thue-bo-sung-post944615.html?gidzl=hZdrR9EiKq6i9FniaxDRGQmXycAAimf1vtEcQjhd3qJXTlTjtB9Q5hOXy6cAiGmLidIhRZO8ffuQbwnUGm