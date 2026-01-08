Quyết liệt thu hồi nợ thuế

Hoạt động đối thoại người nộp thuế được tổ chức thường xuyên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Công khai đơn vị chây ỳ

Ngày 10/1/2026, Thuế cơ sở 3 ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp. Trước đó, ngày 25/12/2025, Thuế cơ sở 3 đã có thông báo đến Công ty TNHH MTV Cơ khí xây dựng Hương Thủy về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, doanh nghiệp này còn nợ thuế gần 1,7 tỷ đồng, bao gồm nợ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phí lệ phí và tiền phạt, chậm nộp.

Theo đó, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện pháp luật của đơn vị. Đây là một trong những giải pháp khá quyết liệt nhằm thu hồi nợ đọng thuế đang được cơ quan thuế thực hiện.

Việc thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế trong thời gian qua phần nào cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt đối với các khoản nợ lớn, kéo dài và có dấu hiệu chây ỳ. Biện pháp này được cho là có tính răn đe cao buộc người nộp thuế phải chủ động phối hợp, sớm thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Thực tế triển khai thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố phần nào cho thấy, nhiều trường hợp khi nhận được thông báo đã khẩn trương nộp đủ hoặc nộp một phần số tiền nợ thuế, góp phần giảm số nợ thuế.

Số liệu từ Thuế thành phố, trong năm 2025, đơn vị đã công khai 9.792 lượt thông tin đơn vị chây ỳ nợ thuế lên cổng thông tin điện tử của ngành thuế với tổng số tiền nợ 3.172,8 tỷ đồng. Số trường hợp bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh là 448 trường hợp, với tổng số tiền nợ thuế 178,7 tỷ đồng. Hiện, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đang còn hiệu lực là 402 trường hợp, đã hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh 46 trường hợp với số tiền thu được là 24,8 tỷ đồng.

Cơ quan thuế còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế như rà soát, phân loại nợ thuế theo mức độ rủi ro và khả năng thu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, đôn đốc bằng nhiều hình thức; áp dụng linh hoạt các biện pháp gia hạn, phân kỳ nộp thuế đối với người nộp thuế gặp khó khăn. Trong năm 2025, Thuế thành phố đã ban hành 255.234 lượt thông báo đôn đốc thu nợ với tổng số tiền là 4.625,8 tỷ đồng, ban hành 6.325 quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế với tổng số tiền cưỡng chế 1.518,4 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa các biện pháp hỗ trợ và cưỡng chế đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, từng bước lập lại kỷ cương tài chính, đồng thời tạo nền tảng bền vững cho công tác quản lý và thu hồi nợ thuế.

Sức ép

Dù triển khai nhiều giải pháp để thu hồi nợ thuế, song trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp chưa thuận lợi, số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, dừng hoạt động tăng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế khó thu hồi. Chỉ tính riêng năm 2025, toàn thành phố đã có 176 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 793 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động, tăng 18% so với năm trước phần nào cho thấy áp lực mà các doanh nghiệp đang đối diện. Đây cũng là một trong nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tình trạng chưa chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp NSNN. Ngoài ra, không ít trường hợp cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, tạo áp lực cho công tác thu hồi nợ thuế, tác động không nhỏ đến dự toán thu ngân sách.

Việc thu hồi nợ thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho NSNN mà còn khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý tài chính công. Trong bối cảnh nợ thuế tăng cao, nợ khó thu chiếm tỷ lệ lớn nên việc áp dụng đa dạng giải pháp thu hồi nợ cần được tăng cường.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố cho hay, trong năm 2026, Thuế thành phố tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh điện tử hóa các khâu, các bước trong công tác quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc thu nợ đối với khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo các nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế.

Đối với các khoản nợ liên quan đến đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, ngành thuế sẽ thực hiện việc rà soát để xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ NSNN. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế sẽ kiến nghị UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất.