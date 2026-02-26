Giá xăng, dầu đồng loạt tăng tại phiên điều chỉnh chiều 26/2

Trên cơ sở này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo hướng tăng mạnh kể từ 15 giờ hôm nay (26/2).

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 999 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 754 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 854 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, đến cuối năm 2025, thị trường còn 26 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu bay là 5 đơn vị. Số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị.

Năm 2026, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành, địa phương tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.