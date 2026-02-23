Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn thăm, chúc Tết các đơn vị ra quân hoạt động đầu năm

Lãnh đạo HĐND TP. Huế thăm, chúc Tết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Đến thăm Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế và Phát triển nhân lực (INTRASE Huế), đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của công ty trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của thành phố, nhất là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tới người lao động công ty, kỳ vọng công ty tiếp tục chung tay đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, góp phần nâng cao đời sống của người dân thành phố.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026 và tiếp tục đồng hành với sự phát triển của thành phố thời gian tới.

Hoạt động thăm, chúc Tết và dự ra quân đầu xuân tại các đơn vị cho thấy quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới.