Rộn ràng phiên giao dịch ngân hàng ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Lượng khách hàng đến giao dịch tại Vietinbank chi nhánh Huế khá đông

Hào hứng với lì xì đầu năm

Ghi nhận chung, phiên “mở hàng” đầu năm của các ngân hàng lượng khách đến phòng giao dịch tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Từ sớm, khu vực gửi tiền và tất toán sổ tiết kiệm đã nhộn nhịp, khách hàng chủ yếu tranh thủ “mở hàng” bằng việc gửi tiết kiệm, tất toán các khoản gửi tiết kiệm đến hạn, giao dịch nộp tiền vào tài khoản...

Theo Agribank chi nhánh Huế, trong ngày đầu năm hầu như người dân chỉ thực hiện các giao dịch nộp tiền vào tài khoản hay sổ tiết kiệm… các giao dịch liên quan đến trả nợ, vay vốn gần như không phát sinh trong ngày này. Bởi lẽ, cả doanh nghiệp lẫn người dân đều có tâm lý hạn chế vay mượn trong ngày đầu năm, ưu tiên gửi tiền tích lũy, lấy may cho một khởi đầu hanh thông.

Nắm được tâm lý này, các ngân hàng đều triển khai các chương trình lì xì cho những khách hàng đầu tiên đến giao dịch hoặc đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu liên quan. Các chương trình lì xì đầu năm cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong phiên giao dịch đầu năm mới Bính Ngọ.

Tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Huế, lượng khách chờ đợi đến lượt giao dịch khá đông. Các dãy ghế đợi chật kín khách đợi đến lượt. Ngoài các quầy giao dịch, Vietinbank chi nhánh Huế cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch đơn giản hoặc các giao dịch có thể thực hiện trên ngân hàng điện tử...

Sau khi hoàn thành giao dịch gửi tiền tiết kiệm, nhận lì xì từ ngân hàng, bà Ngô Thị Thúy, phường Vỹ Dạ vừa cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, vừa phấn khởi gửi lời chúc Tết đến các giao dịch viên.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank chi nhánh Huế

Lợi đôi đường

Với nhiều người, gửi tiết kiệm đầu năm cũng là cách cầu mong tài lộc hanh thông. Vì thế, dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư được người dân đến gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Đón đầu xu hướng này, các ngân hàng đều triển khai các chương trình ưu đãi, “lì xì lãi suất”, cộng thêm biên độ ưu đãi cho khách hàng gửi tiền trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) triển khai ưu đãi khai xuân cộng thêm lãi suất đến 1,1%/năm và nhận tiền mặt lì xì tối đa 1,68 triệu đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất hiện hành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ngân hàng số. Agribank cũng triển khai chương trình gửi tiết kiệm dự thưởng đầu xuân với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Việc các ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất huy động cao cũng trở thành điểm cộng cho kênh đầu tư này. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cho thấy, hiện, lãi suất huy động đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1% đến 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 3,4 đến 4,4%/năm; lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng phổ biến ở mức 4,7% đến 5,5%/năm; từ trên 12 tháng phổ biến ở mức 5,5% đến 6,0%/năm. Đây được cho là mức lãi suất khá hấp dẫn trong thời điểm hiện nay.

Theo khảo sát, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước cũng đã tăng lãi suất huy động từ trước tết Nguyên đán. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dẫn đầu với mức lãi suất cao nhất nhóm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn được ngân hàng này niêm yết ở mức 0,2%/năm; 2,4%/năm là lãi suất của kỳ hạn 1 đến 2 tháng; với kỳ hạn 3 đến 5 tháng mức lãi là 2,7%/năm và 6 đến 11 tháng áp dụng mức lãi 3,8%/năm. Ở kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, lãi suất neo ở mức 5,2%/năm và 5,3%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Vietcombank, Vietinbank và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đều niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng là 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm và kỳ hạn 6 đến 9 tháng là 3,5%/năm.

Sacombank đang niêm yết mức lãi suất huy động khá cao

Các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết lãi suất cao hơn từ 0,4 đến 1 điểm % ở một số kỳ hạn. Cụ thể, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có mức lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng niêm yết ở mức 4,5%/năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng là 4,6%/năm; 5,8%/năm là lãi suất cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trên thị trường tăng cao, các kênh đầu tư khác vẫn khá rủi ro, việc người dân tập trung dòng tiền nhàn rỗi vào hệ thống ngân hàng không chỉ góp phần tạo nên thanh khoản cho thị trường mà còn tạo “đệm vốn” để các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, sẵn sàng đẩy vốn vào các lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, việc dòng vốn quay trở lại hệ thống ngân hàng cũng tạo dư địa ổn định mặt bằng lãi suất cho vay trong thời điểm cầu vốn đang cao như hiện nay.