Phường An Cựu: Thu ngân sách vượt kế hoạch, tạo đà phát triển vào năm 2026

Năm 2025, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội phường An Cựu đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tổng thu ngân sách đạt 211,617 tỷ đồng, vượt 38,8% so với dự toán. Phường hoàn thành giải quyết 153/153 hồ sơ đất đai tồn đọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị.

UBND phường đã chủ động triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động điều hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phong trào xây dựng phường “5 không” (không ma túy, không trộm cắp, không trẻ em thất học, không rác thải nơi công cộng, không tiếng ồn vượt quy định) và “5 có” (chính quyền gần gũi, tôn trọng Nhân dân; con người sống văn hóa, nhân ái, tuân thủ pháp luật; môi trường sống văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc; kinh tế - xã hội phát triển; thu nhập trung bình cao) tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong năm 2025

Năm 2026, phường An Cựu xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, coi đây là nền tảng cho phát triển bền vững. Phường đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công; từng bước xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị theo phương châm “làm chậm nhưng chắc”, ưu tiên cải thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, vệ sinh môi trường trên hơn 170 tuyến kiệt, hẻm.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, từ nay đến hết quý I/2026, phường tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, phường chú trọng an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng, triển khai hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đồng thời chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.