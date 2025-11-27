Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Huế có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính, kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã có bước tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025. Cả nước ghi nhận 35.041 HTX, tăng 8.929 HTX so với năm 2020, tương đương mức tăng 34,2%. Số thành viên HTX đạt gần 6 triệu người, phản ánh xu hướng người dân và doanh nghiệp nhỏ quay lại lựa chọn mô hình HTX như một cơ chế hợp tác an toàn và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2018-2025, toàn quốc có 2.938 dự án liên kết được phê duyệt trong đó 2.331 dự án do HTX chủ trì và 607 dự án do doanh nghiệp (DN) chủ trì. Hơn 211.545 hộ nông dân, 2.412 HTX và 1.305 DN đã tham gia chuỗi liên kết nông nghiệp theo các mô hình bao tiêu, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết chế biến, xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đánh giá nhiều hợp đồng liên kết mang tính ngắn hạn, thiếu cam kết ràng buộc lâu dài; HTX còn yếu về năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và chưa đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của DN lớn.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã chia sẻ kinh nghiệm mô hình liên kết thành công, đề xuất những cơ chế chính sách, quản trị và cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy các mô hình liên kết giữa DN và HTX. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế ưu đãi, bổ sung gói tín dụng chuyên biệt cho HTX, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và yêu cầu DN tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm HTX.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc tăng cường liên kết giữa DN và HTX không chỉ tạo ra kênh tiêu thụ ổn định, mà còn hỗ trợ HTX tiếp cận vốn, công nghệ, quản trị và thị trường. Liên kết DN với HTX là giải pháp bền vững thúc đẩy sự phát triển của chính DN và HTX, thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát các nội dung, nghị quyết liên quan để thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Nghiên cứu xây dựng khung chính sách trong xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, chính sách đặc thù hỗ trợ HTX, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN, HTX tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, đào tạo, truyền thông chính sách… tháo gỡ các khó khăn thúc đẩy mối liên kết giữa DN và HTX. Tăng quy mô hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước làm vốn mồi thúc đẩy DN, HTX trong phát triển. Cùng với đó, xây dựng chương trình chuyển đổi số nâng cao năng lực cho DN, HTX, tạo cầu nối tăng cường mối liên kết giữa DN và HTX.