Hợp tác đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh hậu kỹ thuật số

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đây là chương trình đối thoại đào tạo báo chí - truyền thông Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hậu kỹ thuật số lần thứ 2, thu hút hàng chục trường đại học của hai nước tham gia. Trước đó, ngày 25/9/2024, “Diễn đàn đối thoại giáo dục đại học báo chí và truyền thông Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất”, do Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút nhiều đại biểu hai nước tham dự.

Diễn đàn đối thoại lần thứ 2 này giữa Việt Nam và Trung Quốc là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia truyền thông cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhìn nhận những xu hướng mới và thảo luận những phương thức đào tạo phù hợp với thực tiễn thay đổi từng ngày.

Những tham luận và trao đổi giữa các nhà khoa học, các đơn vị mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ về đào tạo báo chí - truyền thông trong thời đại hậu kỹ thuật số, giai đoạn mà công nghệ không chỉ là công cụ, mà là môi trường sống, môi trường sáng tạo và môi trường tác nghiệp của người làm báo. Các đơn vị cùng phân tích những thách thức như biến đổi mô hình truyền thông, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số, cũng như sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường nội dung. Cuộc đối thoại cũng mở ra những cơ hội lớn: Sự hợp tác nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy và tăng cường trao đổi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên giữa hai nước.