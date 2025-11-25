Động lực kép của kinh tế tập thể

Liên minh HTX tổ chức phiên chợ HTX để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp thành viên

Chuyển biến từ nội lực

Nổi bật trong bức tranh ấy là những mô hình như Mộc Truly Huế hay Liên Minh Xanh cho thấy, tiềm năng lớn khi sản phẩm địa phương được đầu tư bài bản, nâng tầm giá trị để vươn ra thị trường rộng lớn.

Cùng với đó, nhiều HTX đã mở rộng dịch vụ, áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất như quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC, trồng dược liệu, nông nghiệp hữu cơ, canh tác ứng dụng công nghệ cao… góp phần nâng thu nhập cho thành viên và người lao động. Các hoạt động xúc tiến thương mại, tập huấn chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử được Liên minh HTX thành phố tổ chức thường xuyên, thu hút hàng trăm lượt HTX tham gia.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX thành phố khẳng định: “Điểm sáng của kinh tế tập thể Huế trong giai đoạn này là tinh thần chủ động đổi mới. Các HTX không còn sản xuất đơn lẻ mà chuyển sang tư duy chuỗi giá trị, đầu tư công nghệ, chuẩn hóa sản phẩm, mạnh dạn tham gia các sàn thương mại điện tử. Đây là hướng đi tất yếu để thích ứng với thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Điển hình trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo có thể kể đến là DN Mộc Truly Huế. Không chỉ là đơn vị tiên phong trong khôi phục và phát triển giống sen trắng cổ Huế, Mộc Truly Huế còn sở hữu diện tích trồng sen lớn nhất thành phố, tham gia nhiều dự án bảo tồn và nâng tầm giá trị sen Huế.

Từ cây sen, biểu tượng văn hóa của vùng đất Cố đô, Mộc Truly Huế đã phát triển hàng chục sản phẩm từ sen như trà, hạt sen, sữa sen, sen sấy, tinh dầu, mỹ phẩm từ sen… đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Không dừng lại ở nhóm sản phẩm từ sen, Mộc Truly Huế còn sáng tạo trong việc làm mới các đặc sản Huế. Trong đó phải kể đến sản phẩm bánh ép O Mộc phiên bản mini, nhỏ gọn, hút chân không, phù hợp vận chuyển xa, giải pháp tối ưu cho đơn hàng online, quà tặng du lịch.

Nhờ duy trì được chất lượng nhưng luôn đổi mới hình thức, cách tiếp cận thị trường, sản phẩm Huế phải vừa mang bản sắc, vừa phù hợp thị hiếu người dùng. Đó cũng là cách Mộc Truly Huế áp dụng và đem lại hiệu quả.

Nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu

Cùng với Mộc Truly Huế, Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Minh Xanh cũng là điểm nhấn trong bức tranh đổi mới của kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố. Ngoài các dòng tinh dầu mang thương hiệu Sao La, Liên Minh Xanh còn tiên phong nghiên cứu dầu massage thiên niên kiện, một loại củ đặc trưng vùng núi phía tây TP. Huế, giàu dược tính, tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó là nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp khác như nước hoa hồng, muối ngâm chân, sản phẩm chăm sóc da... cũng được công ty nghiên cứu, sản xuất và phát triển.

Bà Đoàn Thị An Nhàn, Giám đốc Kinh doanh Công ty cho biết: “Bên cạnh những kênh bán hàng truyền thống, công ty đang đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số như facebook, TikTok, Shopee, Lazada… Nhờ đó, doanh thu tăng từng năm. Đối tượng khách hàng cũng được mở rộng”.

Dù vậy, theo bà Nhàn, để đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn mới, DN phải không ngừng đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình, nghiên cứu sản phẩm mới và xem chuyển đổi số là trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Nhờ mạnh dạn đổi mới, nâng cao năng lực của các HTX, DN thành viên để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới nên kinh tế tập thể mới có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đổi mới công nghệ, nâng chuẩn sản phẩm, tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu… là con đường tất yếu giúp HTX và DN thành viên phát triển hơn. Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các HTX, DN thành viên nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong giai đoạn mới”.

Liên minh HTX thành phố đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ HTX, DN thành viên như tập huấn chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị, khảo sát sự hài lòng của HTX bằng công nghệ số, triển khai các chương trình hợp tác với DN lớn như Saigon Co.op... Qua đó, giới thiệu và đưa các sản phẩm của HTX, DN vào các chuỗi cung ứng, siêu thị... nhằm gia tăng giá trị và tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm Huế.

Với sự đồng hành của Liên minh HTX thành phố, các HTX, tổ hợp tác và DN thành viên đang dần khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.