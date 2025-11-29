Phát huy vai trò là công cụ tài chính hữu hiệu của thành phố

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế

Trong giai đoạn 2015 - 2025, Quỹ đã triển khai hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi, ổn định; đồng hành cùng 38 dự án của 28 doanh nghiệp, với tổng cam kết cho vay 243,2 tỷ đồng, giải ngân hơn 194,9 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên theo định hướng phát triển của thành phố.

Điểm đáng ghi nhận là dòng vốn của Quỹ đã lan tỏa đến nhiều địa bàn, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ở nhiều khu vực. Đặc biệt, trong thời điểm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, Quỹ đã giải ngân hơn 80 tỷ đồng với mức lãi suất được giảm từ 0,5% - 1%; đồng thời, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định. Những biện pháp này đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp duy trì hoạt động, ổn định sản xuất trong giai đoạn đầy biến động, thể hiện rõ trách nhiệm và sự đồng hành của Quỹ đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động cho vay và đầu tư, Quỹ còn đảm nhận nhiệm vụ nhận ủy thác và quản lý 4 quỹ tài chính địa phương. Việc tập trung đầu mối quản lý đã giúp kiểm soát, sử dụng vốn hiệu quả, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính địa phương.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Quỹ còn thể hiện sự đồng hành, chung sức với thành phố Huế qua các hoạt động an sinh xã hội. Quỹ đã tham gia nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng, lắp đặt đèn chiếu sáng ở nông thôn, đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội, quyên góp giúp đỡ bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do thiên tai…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế trong suốt hành trình 10 năm qua.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương yêu cầu Quỹ tiếp tục phát huy vai trò là công cụ tài chính hữu hiệu của thành phố; chủ động tham mưu bổ sung danh mục lĩnh vực cho vay phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để đề xuất mức lãi suất hợp lý, bảo đảm tính hỗ trợ nhưng vẫn an toàn vốn. Công tác thẩm định phải được tăng cường, đánh giá đúng hiệu quả dự án, kiểm soát rủi ro; song song với đó là mở rộng phối hợp với các sở, ngành và địa phương nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và minh bạch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ nhận ủy thác đang đảm nhiệm; chuẩn hóa quy trình quản lý, bảo đảm minh bạch, đúng quy định và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực tham mưu. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, tạo động lực để mỗi cán bộ, người lao động phát huy tốt năng lực của mình và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển chung của Quỹ.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế.