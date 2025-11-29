  • Huế ngày nay Online
Hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

HNN.VN - Sáng 29/11, Thuế thành phố tổ chức lễ ký kết với Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về hợp tác triển khai chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/nămCơ hội để hộ kinh doanh chuyên nghiệp hơn trong kê khai thuếRa quân chiến dịch 45 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh

 Ký kết giữa Thuế thành phố và VPBank

Theo biên bản ký kết, Thuế thành phố Huế phối hợp cùng VPBank tuyên truyền cho các hộ kinh doanh (HKD) nắm bắt và thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế hiện hành; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khi mở tài khoản ngân hàng, liên kết phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai bên cũng thống nhất thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho HKD trong và sau thời gian triển khai chiến dịch. Ngoài ra, VPBank cũng cử nhân sự phối hợp hỗ trợ 5 Thuế cơ sở tăng nguồn nhân lực hỗ trợ hiệu quả công tác triển khai, thành lập các đội tác nghiệp, đội tổng hợp số liệu, kịp thời báo cáo số liệu liên quan theo yêu của Thuế thành phố.

Tại lễ ký kết, HKD được cơ quan thuế tư vấn về chính sách liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Các HKD tập trung chia sẻ những vướng mắc về minh bạch dòng tiền, các lỗi trong kê khai, quyết toán thuế đối với HKD. Ngoài ra, Misa và VPBank cũng chia sẻ về chính sách và giải pháp hỗ trợ HKD trong kê khai thuế.

Theo ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố, việc kê khai không phải là gánh nặng mà là công cụ giúp HKD phản ánh đúng quy mô hoạt động, bảo vệ quyền lợi chính đáng và minh bạch hoạt động kinh doanh. Để hỗ trợ HKD, Thuế thành phố đang tập trung nguồn lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Hiện, chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD nhận được sự đồng hành rất lớn từ đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng… với nhiều chính sách hỗ trợ sát thực tế. Để chuyển đổi thành công, HKD cần chủ động cập nhật kịp thời thông tin và thực hiện đúng hướng dẫn, chuẩn hóa hóa đơn, sổ sách, doanh thu hằng ngày tạo nền tảng để kê khai đúng, tránh sai sót và hạn chế tối đa rủi ro.

Hoàng Loan
