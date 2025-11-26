Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất mới

Phỏng vấn tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm

Dệt may chạy đà sớm cho đơn hàng năm 2026

Có mặt tại phiên giao dịch từ rất sớm, nhiều DN dệt may vừa tuyển trực tiếp, vừa phát tờ rơi để lan tỏa nhu cầu tuyển dụng. Trong đó, Công ty CP Vinatex Quốc tế thuộc Tập đoàn PPJ Group đóng tại Khu công nghiệp Phú Đa thu hút sự chú ý khi thông tin về kế hoạch tuyển 400 lao động cho năm 2026, với hơn 300 vị trí là công nhân may trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Phòng Nhân sự Công ty cho biết, lượng đơn hàng xuất khẩu của DN đang dồi dào. Kế hoạch sản xuất đã kín đến tháng 7/2026, buộc DN phải chuẩn bị lực lượng lao động sớm để giữ nhịp vận hành.

Theo bà Huyền, ngành may chịu áp lực tiến độ lớn. Vì vậy, việc tuyển trước gần một năm giúp DN có thời gian đào tạo và tránh thiếu hụt nhân sự trong giai đoạn mở chuyền. Mức thu nhập tại Công ty dao động từ 6 - 10 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Tuy nhiên, nhờ Công ty có sự ổn định của đơn hàng và cơ hội tăng thu nhập nên đã giữ chân được người lao động.

Hiện, nhu cầu tuyển dụng của nhóm DN dệt may tại thành phố tiếp tục tăng mạnh. Riêng Công ty Scavi Huế đã công bố nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 vị trí; trong đó, 1.500 lao động may có tay nghề và thử việc, cùng 500 công nhân may học nghề.

Để thu hút lao động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, DN đưa ra nhiều chế độ ưu đãi như mức thu nhập 5,5 - 25 triệu đồng/tháng, xe đưa đón hoặc hỗ trợ xăng xe, nhà ở cho nhân viên xa quê, học phí mầm non cho con em người lao động và các khoản phụ cấp đi kèm.

Ngoài hai DN trên, nhiều công ty may mặc như Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế, Công ty TNHH May mặc HUAJING (Việt Nam)… cũng công bố nhu cầu tuyển dụng lớn, cho thấy dệt may vẫn là khu vực dẫn dắt về số lượng việc làm tại Huế.

Dịch vụ, du lịch và công nghệ tuyển có chọn lọc

Trái ngược với khối sản xuất, khu vực dịch vụ - du lịch và công nghệ lại thiên về tuyển chọn kỹ lưỡng. Đây là nhóm ngành đòi hỏi thái độ nghề nghiệp tốt, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nhanh.

Bà Phạm Hồng Hạnh, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông cho biết, DN ưu tiên những ứng viên có tác phong chuyên nghiệp và mong muốn gắn bó lâu dài. Các vị trí bếp, lễ tân hay kế toán có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhưng điều DN quan tâm nhiều hơn vẫn là thái độ và tinh thần cầu thị.

Ở khối DN về công nghệ cũng thu hút sự chú ý tại phiên giao dịch. Trong đó, Công ty CP viễn thông FPT tuyển 21 vị trí ở mảng kinh doanh, kỹ thuật và marketing với mức thu nhập 7 - 35 triệu đồng/tháng, phục vụ mục tiêu mở rộng thị phần tại địa phương.

Lĩnh vực thương mại - ô tô cũng ghi nhận sự biến động nhân sự tích cực. Đáng chú ý là Công ty CP Đầu tư PGS Huế đang mở rộng tuyển dụng đội ngũ quản lý và kỹ thuật, cho thấy thị trường việc làm ở Huế xuất hiện thêm nhiều nhóm nghề đòi hỏi trình độ cao hơn trước.

Song song đó, cơ hội ra nước ngoài làm việc tiếp tục hấp dẫn nhiều lao động trẻ. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế đang tuyển 120 lao động làm việc thời vụ tại Cộng hòa Liên bang Đức với mức thu nhập 48 - 51 triệu đồng/tháng. Theo nhiều người lao động, đây là cơ hội để tích lũy thu nhập và trải nghiệm môi trường quốc tế trước khi quay về quê hương xây dựng sự nghiệp.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố có 15.964 người đã được giải quyết việc làm; trong đó, hơn 2.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Số liệu này cho thấy cơ hội việc làm đang mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, các phiên giao dịch việc làm là dịp để người lao động tiếp cận nguồn thông tin tuyển dụng phong phú hơn, đặc biệt khi Huế kết nối với Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Điều này vừa giúp DN mở rộng nguồn tuyển, vừa là cơ hội để người lao động có thêm lựa chọn việc làm phù hợp.

Năm nay, phiên giao dịch cũng đánh dấu việc áp dụng sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ Việc làm cho biết, nền tảng này giúp so khớp hồ sơ ứng viên với nhu cầu của DN dựa trên dữ liệu lớn, giúp các lao động dễ tìm việc hơn.