57 hóa đơn may mắn trúng thưởng

Bà Ngô Thị Kiều Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn điện tử được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Thuế thành phố quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế; đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn điện tử trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Theo kết quả rà soát dữ liệu của Thuế thành phố, quý IV/2024 có 41.243 hóa đơn; quý I/2025 có 28.610 hóa đơn; quý II/2025 có 70.454 hóa đơn hợp lệ được đưa vào lựa chọn.

Tại chương trình, bà Ngô Thị Kiều Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tiến hành bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn của 3 quý. Cụ thể, mỗi quý sẽ lựa chọn 1 giải nhất; 3 giải nhì; 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tổng giá trị trúng thưởng mỗi quý 43 triệu đồng. Kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được Thuế thành phố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thuế thành phố sau khi kết thúc chương trình.

Công bố các hóa đơn trúng thưởng

Lãnh đạo Thuế thành phố khẳng định, việc triển khai hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, từ đó, tăng cường tính minh bạch, công bằng trong môi trường đầu tư kinh doanh. Chương trình “Hóa đơn may mắn” với sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định. Theo đó, với mỗi hóa đơn mà người bán đã xuất, người mua sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn thông qua chương trình này.