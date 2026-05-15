Điều chỉnh kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt

Công trình hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao đang triển khai thi công

DA Hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực phía nam thành phố phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua các xã Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô với tổng chiều dài hơn 55,6km.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang đoạn từ xã Phú Hồ đến xã Phú Lộc, bao gồm xây dựng 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC với kinh phí đầu tư khoảng 362 tỷ đồng. Riêng các khu TĐC tại xã Chân Mây - Lăng Cô giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư. Đến nay các công trình do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư đã được khởi công và triển khai thi công theo kế hoạch.

Đối với công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 cho biết trước đó đã hoàn thành việc cắm 286 mốc sơ bộ với kinh phí khoảng 415 triệu đồng tại thực địa và tiến hành bàn giao các mốc cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai do chủ đầu tư DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Ban QLDA Thăng Long) chưa bàn giao hồ sơ mốc giới và cọc GPMB cho địa phương.

Các khu tái định cư khu vực phía nam thành phố tiến độ đạt từ 30 - 92% theo giá trị hợp đồng

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 thông tin, theo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026, Ban QLDA được phân bổ tổng cộng hơn 1.558 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và xây dựng các khu TĐC phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Trong đó, nguồn vốn dành cho công tác bồi thường, GPMB là 1.381 tỷ đồng; vốn thực hiện xây dựng các khu TĐC, nghĩa trang và chợ kết hợp TĐC là 177,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nội dung Công văn số 1031/BQLDATL-KHTH ngày 8/5/2026, Ban QLDA Thăng Long dự kiến bàn giao hồ sơ và cọc GPMB cho địa phương từ quý III/2027 nên công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật năm 2026 chưa thực hiện được. Ban QLDA đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi thường, GPMB của DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua phía nam thành phố là 1.381 tỷ đồng. Việc xin giảm kế hoạch bố trí vốn 1.381 tỷ đồng trong năm 2026 nhằm tránh lãng phí nguồn vốn này, đồng thời kịp thời bố trí cho các DA cấp thiết khác.

Trên địa bàn thành phố hiện có tổng cộng 33 công trình hạ tầng đã và đang triển khai để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Như Báo Huế ngày nay trước đó đã thông tin, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 - chủ đầu tư DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố cho biết: Đơn vị này đã hoàn thành việc cắm mốc sơ bộ thực địa và tiến hành bàn giao các mốc cho các địa phương nhằm quản lý tốt phạm vi cần GPMB, tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đoạn qua khu vực các xã Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai do Ban QLDA Thăng Long chưa bàn giao hồ sơ mốc giới và cọc GPMB cho địa phương. Điều đó kéo theo việc chậm giải ngân 1.381 tỷ đồng vốn bố trí GPMB cho năm 2026. Để tránh lãng phí nguồn vốn này, đồng thời kịp thời bố trí vốn cho các DA cấp thiết khác, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng có kế hoạch thu hồi hoặc điều chuyển nguồn vốn nêu trên.