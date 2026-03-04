Sớm khắc phục sự cố sà lan đâm cầu Ghềnh, thông tuyến đường sắt trở lại

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (thứ ba từ trái qua) chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường 8/3.

Có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường trên cầu Ghềnh vào sáng 8/3, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.

Phóng viên: Ông có thể cho biết, đến nay, ngành đường sắt có giải pháp gì để khắc phục sự cố sà lan va vào cầu Ghềnh, gây hư hỏng cầu và gián đoạn tuyến đường sắt bắc-nam?

Ông Nguyễn Quốc Vượng: Chiều qua, 7/3, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã họp với các đơn vị liên quan, trong đó có các đơn vị tư vấn, kiểm định. Trên cơ sở căn cứ vào số liệu của đơn vị kiểm định để đưa ra phương án khắc phục, bảo đảm an toàn để thông tuyến đường sắt bắc-nam trở lại sớm nhất.

Phóng viên: Vậy, phương án khắc phục được thống nhất thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Vượng: Phương án trước mắt là gia cố tại các vị trí mà sà lan đâm trực tiếp vào cầu Ghềnh, đặc biệt là tại ô số 5, 4, 6. Biện pháp được thực hiện là tăng cường thêm các thanh chịu lực.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tính toán và chúng tôi triển khai sớm theo phương án này. Nếu thực hiện theo phương án này chúng tôi sẽ rút ngắn được thời gian để chạy lại được tàu 15km/giờ qua cầu.

Phóng viên: Với phương án trên sẽ rút ngắn được bao nhiêu thời gian và đến khi nào sẽ thông tàu trở lại?

Ông Nguyễn Quốc Vượng: Phương án này sẽ rút ngắn so với phương án ban đầu đưa ra. Còn rút ngắn bao nhiêu phải đợi số liệu tính toán cụ thể. Sau khi thực hiện xong chúng tôi sẽ cho tàu chạy thử qua với tốc độ 10 đến 15km/giờ và tiến hành thử tải. Sau đó, đạt yêu cầu sẽ thông tàu trở lại.

Phóng viên: Đến nay, ngành đường sắt đã xác định được thiệt hại do sự cố gây ra chưa?

Ông Nguyễn Quốc Vượng: Đến thời điểm này, thiệt hại do sà lan đâm vào cầu Ghềnh chưa có số liệu chính xác. Các đơn vị mới có số liệu đo, kiểm tra. Còn vấn đề thiệt hại thì phải chờ xác định của các cơ quan liên quan.

Phóng viên: Song song với việc khẩn trương khắc phục hư hỏng cầu Ghềnh, thì việc hỗ trợ hành khách, hàng hóa trung chuyển hai chiều giữa ga Biên Hòa, Dĩ An như thế nào?

Ông Nguyễn Quốc Vượng: Ngay sau sự cố xảy ra, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam chỉ đạo các công ty vận tải đường sắt phối hợp đơn vị liên quan lên phương án chuyển tải hành khách giữa hai ga Biên Hòa-Dĩ An để bảo đảm hành khách đi tàu thuận lợi nhất. Hiện, việc này vẫn đang được tiếp tục đến khi khắc phục xong sự cố, thông tàu trở lại.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Như đã thông tin, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 6/3, sà lan Thành Đạt 86, số đăng ký NB 8437 do anh P.T.B. (26 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng nguồn về hạ nguồn. Khi đến khu vực cầu Ghềnh (thuộc địa phận tổ 26, khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa), phần cột bít mui của sà lan đã vướng vào bề mặt phía dưới của cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu. Sự việc khiến 6 người điều khiển xe máy bị thương nhẹ; dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của cầu Ghềnh bị cong, vênh, biến dạng; đường ray bị lệch phương hướng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu Ghềnh.

https://nhandan.vn/som-khac-phuc-su-co-sa-lan-dam-cau-ghenh-thong-tuyen-duong-sat-tro-lai-post947005.html