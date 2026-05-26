Vượt rào chắn đường sắt: Nhanh vài giây, chậm cả đời

Rào chắn đường ngang Lương Văn Can, phường An Cựu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông về đường sắt

Đặc biệt nguy hiểm

Mới đây, dư luận đặc biệt bức xúc trước vụ việc tài xế L.V.L., trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe ô tô tải trọng lớn cố tình vượt qua đường sắt dù rào chắn tự động đang hạ xuống. Chiếc xe đã tông gãy thanh chắn để lao qua đường ray trong khi tàu hỏa vừa lao tới. Chỉ cần chậm vài giây, hậu quả có thể là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tại xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra khi tàu hỏa đâm trực diện xe tải mắc kẹt trên đường ray. Cơ quan chức năng xác định, tài xế cố vượt rào chắn đường sắt nhưng không thoát kịp. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng; xe tải lật nghiêng, cabin biến dạng hoàn toàn.

Tiếp đó, tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, một xe đầu kéo cố tình vượt qua rào chắn đã hạ xuống rồi mắc kẹt trên đường ray. Tàu SE8 sau đó tông trực diện khiến đầu kéo gãy đôi, tài xế bị thương.

Ngay tại TP. Huế cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. Trước đó, ông H.V.Q., trú tại phường Kim Long điều khiển xe tải lưu thông từ Quốc lộ 1 vào đường Tôn Thất Sơn, phường Thủy Phương (nay là phường Thanh Thủy). Khi tín hiệu cảnh báo đường sắt đã bật lên, đèn sáng, chuông kêu và thanh chắn tự động hạ xuống báo hiệu tàu Bắc - Nam sắp đi qua, tài xế này vẫn cố tình điều khiển xe vượt qua và tông gãy thanh chắn.

Các vụ việc đã và đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điểm qua một số vụ việc có liên quan để thấy rằng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng, tàu còn xa hoặc cố vượt thật nhanh sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ vì tâm lý nóng vội, tranh thủ vài giây, nhiều người đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm cận kề tai nạn thảm khốc.

Hành vi vượt rào chắn không chỉ đe dọa người vi phạm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu. Nếu xảy ra va chạm, hậu quả không chỉ là thiệt hại về người và tài sản mà còn làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt, ảnh hưởng đến hàng trăm hành khách trên tàu...

Tăng xử phạt, tăng ý thức

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, ngày 19/3/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Theo đó, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt đã được tăng mạnh mức xử phạt nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cụ thể, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển hoặc vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Đối với người điều khiển ô tô, mức xử phạt tăng lên từ 18 đến 20 triệu đồng nếu có hành vi vượt rào chắn khi chắn đang hạ xuống, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Người điều khiển ô tô dừng, đỗ, quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung cũng bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Không chỉ xử phạt phương tiện cơ giới, Nghị định cũng quy định cụ thể đối với người đi bộ và xe thô sơ. Người đi bộ vượt rào chắn khi chắn đã đóng hoặc cố tình băng qua đường ngang khi đèn đỏ bật sáng có thể bị phạt 300 ngàn đồng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm bị phạt từ 300 - 500 ngàn đồng.

Nghị định còn tăng cường xử lý các hành vi ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đường sắt như chăn thả gia súc trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn. Các hành vi này có thể bị xử phạt đến 500 ngàn đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức.

Bên cạnh xử phạt hành chính, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét xử lý nghiêm hơn đối với các trường hợp cố tình vượt rào chắn gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi thực tế, hành vi này không còn đơn thuần là vi phạm giao thông mà có thể xem là hành vi coi thường tính mạng người khác.

“Để ngăn chặn tai nạn đường sắt, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Chỉ vài phút chờ tàu qua không đáng để đánh đổi bằng tính mạng của bản thân và người khác. Mỗi người dân khi đi qua đường ngang cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo, không cố tình vượt rào chắn, không dừng đỗ trong phạm vi đường sắt. Khi chuông báo vang lên, đèn đỏ bật sáng hoặc thanh chắn bắt đầu hạ xuống, việc cần làm là dừng lại chờ tàu qua, thay vì cố tranh thủ vài giây để rồi phải trả giá đắt. Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Chỉ khi ý thức được nâng lên, những vụ tai nạn đau lòng tại các điểm giao cắt đường sắt mới có thể được ngăn chặn”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế khẳng định.