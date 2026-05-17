Đóng lối đi tự mở nguy hiểm trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc An

Tiến hành đóng điểm giao cắt đường ngang tự mở tại Km723+450 nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

Đây là lối đi tự mở không được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động, tầm nhìn hạn chế, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, tại lối đi tự mở này đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu SE11 và một người điều khiển xe máy, khiến người này tử vong trên đường cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án đóng điểm giao cắt nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn.

Dự kiến trong tháng 6/2026, Đội CSGT đường sắt số 1, Phòng CSGT Công an TP. Huế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đóng thêm các lối đi tự mở tại Km731+682, Km731+730 (xã Phú Lộc) và các vị trí Km743+005, Km743+665, Km753+350 (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn TP. Huế dài khoảng 112km, băng qua nhiều khu vực đông dân cư, địa hình phức tạp. Hiện nay, trên tuyến vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, ngành chức năng thành phố đã đề xuất xây dựng 5 hầm chui và nâng cấp 4 đường ngang nhằm từng bước xóa bỏ các điểm giao cắt nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động giao thông đường sắt.

Cùng với đó, khoảng 20 tuyến đường gom với tổng chiều dài gần 12km cũng sẽ được hình thành để kết nối các hầm chui và đường ngang trên toàn tuyến đi qua địa bàn thành phố. Các tuyến đường này dự kiến được bố trí gác chắn hoặc hệ thống cảnh báo, cần chắn tự động nhằm nâng cao mức độ an toàn giao thông đường sắt.