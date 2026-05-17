Đóng lối đi tự mở nguy hiểm trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc An

HNN.VN - Chiều 26/5, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT Công an TP. Huế và Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành đóng, xóa lối đi tự mở tại Km723+450 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Lộc An.

Tiến hành đóng điểm giao cắt đường ngang tự mở tại Km723+450 nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

Đây là lối đi tự mở không được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động, tầm nhìn hạn chế, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, tại lối đi tự mở này đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu SE11 và một người điều khiển xe máy, khiến người này tử vong trên đường cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án đóng điểm giao cắt nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn.

Dự kiến trong tháng 6/2026, Đội CSGT đường sắt số 1, Phòng CSGT Công an TP. Huế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đóng thêm các lối đi tự mở tại Km731+682, Km731+730 (xã Phú Lộc) và các vị trí Km743+005, Km743+665, Km753+350 (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn TP. Huế dài khoảng 112km, băng qua nhiều khu vực đông dân cư, địa hình phức tạp. Hiện nay, trên tuyến vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Trước thực tế đó, ngành chức năng thành phố đã đề xuất xây dựng 5 hầm chui và nâng cấp 4 đường ngang nhằm từng bước xóa bỏ các điểm giao cắt nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động giao thông đường sắt.

Cùng với đó, khoảng 20 tuyến đường gom với tổng chiều dài gần 12km cũng sẽ được hình thành để kết nối các hầm chui và đường ngang trên toàn tuyến đi qua địa bàn thành phố. Các tuyến đường này dự kiến được bố trí gác chắn hoặc hệ thống cảnh báo, cần chắn tự động nhằm nâng cao mức độ an toàn giao thông đường sắt.

PHONG ANH
Điều chỉnh kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt

Ngày 17/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 3 cho biết, đã có văn bản gửi Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây dựng) và Sở Xây dựng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn phía nam thành phố.

Đề xuất hơn 8.300 tỷ đồng xử lý 18 'điểm đen' giao cắt đường sắt

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa đề xuất dự án xử lý 18 vị trí giao cắt có mật độ giao thông lớn trên ba tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Yên Viên - Lào Cai và Hà Nội - Đồng Đăng. Các vị trí này nằm trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố và đều là các vị trí giao cắt với quốc lộ.

Sớm khắc phục sự cố sà lan đâm cầu Ghềnh, thông tuyến đường sắt trở lại

Liên quan vụ sà lan va vào cầu Ghềnh, khiến tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn, ngày 8/3, lãnh đạo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cùng nhiều cán bộ kỹ thuật, kỹ sư từ Hà Nội vào Đồng Nai có mặt tại hiện trường tiến hành khảo sát, lên các phương án sửa chữa, nhằm nhanh chóng thông tàu trở lại.

