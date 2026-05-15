Từ ngày 15/5, ô-tô vượt tín hiệu cảnh báo tại đường sắt bị phạt tới 20 triệu đồng

Hiện trường vụ tai nạn va chạm giữa tàu hỏa và ô-tô tải tối 25/2. (ảnh: Công an Hà Nội)

Theo quy định mới, người điều khiển ô-tô vi phạm các lỗi như: vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang hạ; vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, biển báo, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt… sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. So với trước đây, mức phạt này tăng đáng kể (trước đó từ 4 đến 6 triệu đồng), đồng thời người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với người điều khiển mô-tô, xe máy, mức phạt cũng được nâng lên từ 6 đến 8 triệu đồng (trước đây tối đa 1 triệu đồng), kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông đường sắt thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do khối lượng lớn và quán tính của tàu hỏa khiến việc dừng khẩn cấp trong khoảng cách ngắn gần như không thể. Việc nâng mức xử phạt nhằm tăng cường tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các đường ngang, bố trí lực lượng công khai kết hợp hóa trang nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm. Có những thời điểm, hàng trăm phương tiện bị xử lý với các lỗi phổ biến như vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cố tình đi qua khi cần chắn đang hoặc đã hạ, dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt.

Đáng chú ý, còn nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện dù nhận thấy tín hiệu cảnh báo và sự hiện diện của lực lượng chức năng nhưng vẫn cố tình vi phạm. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, gắn biển cảnh báo xử lý vi phạm tại các đường ngang. Theo thống kê, 100% đường ngang có gác và đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động đều được lắp đặt thiết bị giám sát phục vụ xử phạt nguội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phát tờ rơi, nhắc nhở người tham gia giao thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi đi qua đường ngang.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng các thiết bị ghi hình nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp không thể dừng phương tiện để xử lý trực tiếp, cơ quan chức năng sẽ ghi nhận thông tin để thực hiện xử phạt nguội theo quy định.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang đường sắt; không vượt khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc khi cần chắn đang hạ, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

https://nhandan.vn/tu-ngay-155-o-to-vuot-tin-hieu-canh-bao-tai-duong-sat-bi-phat-toi-20-trieu-dong-post962393.html?gidzl=F-KGIvbnoLuz-1bBcMV0MZdt5464OPHNTF16Gu4pbW9phKSIqpEM1IMYGn25OS45S_4L7ZQJf-4YdN74N0