  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 11/03/2026 16:42

Giảm 50% giá vé tàu “Kết nối di sản miền Trung” ngày 26/3

HNN.VN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, sau thời gian cải tạo ngoại thất, nội thất toa xe khách tuyến Huế - Đà Nẵng của tàu “Kết nối di sản miền Trung”, tàu mới sẽ ra mắt vào ngày 26/3/2026, đánh dấu tròn 2 năm đoàn tàu này chính thức lăn bánh (26/3/2024 - 26/3/2026) và sẽ có chương trình giảm giá vé 50% trong ngày này.

Trên chuyến tàu di sảnTrạm đọc miễn phí trên đoàn tàu kết nối Huế - Đà NẵngThu hút khách du lịch đến Huế bằng tàu hỏa

 Du khách nước ngoài trải nghiệm trên tàu “Kết nối di sản miền Trung" (Ảnh: Chi nhánh VTĐS Đồng Hới)

Ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (đơn vị trực tiếp quản lý tàu “Kết nối di sản miền Trung") cho biết, tàu mới ra mắt được nâng cấp từ đoàn tàu di sản trước đây. Tàu HĐ1/4 (tàu Huế), HĐ2/3 (tàu Đà Nẵng) với thành phần gồm 7 toa (4 toa ghế ngồi 56 chỗ - loại ghế xoay 360 độ theo hướng tàu chạy, 1 toa VIP 32 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa trưởng tàu làm việc).

Trong ngày ra mắt 26/3, đơn vị có chính sách giảm 50% giá vé tàu “Kết nối di sản miền Trung”. Ngoài ra, sẽ giảm 10% giá vé cho các chuyến tàu từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 1/4/2026.

Theo đơn vị vận hành đoàn tàu, chương trình là lời tri ân của ngành đường sắt gửi tới hành khách đã luôn tin tưởng và đồng hành trong suốt hành trình phát triển của đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm chuyến tàu du lịch độc đáo, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa miền Trung trên cung đường sắt đầy cảm hứng.

MINH TÂM
 Từ khóa:
tàu di sảndu kháchtàu du lịch đường sắttàu “Kết nối di sản miền Trung"giảm giá vé
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

350% và bước chuyển của du lịch Huế

Du lịch Huế vừa đạt được một thành quả vô cùng ấn tượng khi trong 9 ngày của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách tăng đột biến và doanh thu từ du lịch tăng đến 350% so với cùng kỳ.

350 và bước chuyển của du lịch Huế
Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Lễ hội đền Huyền Trân trên ngọn núi Ngũ Phong diễn ra đầu xuân nhắc nhớ hậu thế về công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi
Trên những chuyến tàu xuân

Từ khi ngành đường sắt khai trương đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ, lượng khách ngày càng đông. Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, nhiều chuyến tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng vận chuyển tới gần một nghìn hành khách mỗi lượt. Công tác nâng cao chất lượng phục vụ được chú trọng, mang đến sự hài lòng cho hành khách trong suốt hành trình.

Trên những chuyến tàu xuân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top