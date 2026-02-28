Giảm 50% giá vé tàu “Kết nối di sản miền Trung” ngày 26/3

Du khách nước ngoài trải nghiệm trên tàu “Kết nối di sản miền Trung" (Ảnh: Chi nhánh VTĐS Đồng Hới)

Ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (đơn vị trực tiếp quản lý tàu “Kết nối di sản miền Trung") cho biết, tàu mới ra mắt được nâng cấp từ đoàn tàu di sản trước đây. Tàu HĐ1/4 (tàu Huế), HĐ2/3 (tàu Đà Nẵng) với thành phần gồm 7 toa (4 toa ghế ngồi 56 chỗ - loại ghế xoay 360 độ theo hướng tàu chạy, 1 toa VIP 32 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa trưởng tàu làm việc).

Trong ngày ra mắt 26/3, đơn vị có chính sách giảm 50% giá vé tàu “Kết nối di sản miền Trung”. Ngoài ra, sẽ giảm 10% giá vé cho các chuyến tàu từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 1/4/2026.

Theo đơn vị vận hành đoàn tàu, chương trình là lời tri ân của ngành đường sắt gửi tới hành khách đã luôn tin tưởng và đồng hành trong suốt hành trình phát triển của đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm chuyến tàu du lịch độc đáo, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa miền Trung trên cung đường sắt đầy cảm hứng.