Sôi động thị trường du lịch Tết Bính Ngọ

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Làng hương Thủy Xuân, Huế.

Kết quả khảo sát về nhu cầu tìm kiếm các điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2026 của nền tảng Agoda cho thấy, du lịch nội địa có mức tăng gần 22%, trong khi du lịch nước ngoài chỉ tăng nhẹ 7%.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố chi phí hay tâm lý e ngại đi xa, phải làm thủ tục rườm rà…, mà quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm du lịch trong nước thời gian gần đây đã được nâng tầm theo hướng độc đáo, giàu tính trải nghiệm cho nên thu hút khách trong nước.

Các điểm đến trong nước dẫn đầu bảng tìm kiếm là: Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu; trong khi những điểm đến quốc tế được du khách Việt quan tâm nhất là: Bangkok, Singapore, Tokyo, Hồng Kông (Trung Quốc), Bali (Indonesia).

Nhận định về xu hướng du lịch nội địa Tết năm nay, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho hay, nhu cầu “chơi Tết” tiếp tục được nhiều du khách quan tâm với hai lựa chọn nổi bật.

Thứ nhất là những điểm đến đậm không khí mùa xuân gắn với thiên nhiên, lễ hội, văn hóa bản địa, hấp dẫn nhóm du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm như vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Hà Nội, các cố đô hay Tây Nguyên vào xuân…

Thứ hai là những điểm đến nghỉ dưỡng ở các khu du lịch ven biển hay gần các đô thị lớn, thu hút dòng khách gia đình vừa sum họp vừa thư giãn, tái tạo năng lượng cho một năm mới. Du khách có xu hướng chủ động đặt dịch vụ qua các nền tảng online thay vì đặt tour trọn gói qua các hãng lữ hành như trước đây. Điều này buộc các doanh nghiệp phải chủ động thích ứng trong xây dựng sản phẩm và tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các gói dịch vụ linh hoạt, cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu du khách, nhất là đối tượng khách gia đình và đi theo nhóm nhỏ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà cho biết, tình hình kinh doanh tour Tết tại hãng lữ hành này diễn ra vô cùng sôi động, trong đó tour nội địa chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào các điểm đến, như: Hà Nội, vòng cung Đông-Tây Bắc, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các tour nước ngoài, đặc biệt là tuyến Đông Nam Á có thời gian bay ngắn, thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt, nhất là các tuyến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei. Thái Lan vẫn là thị trường dẫn đầu nhờ mức giá tốt, lịch khởi hành dày, sản phẩm đa dạng; Singapore, Malaysia thu hút nhóm khách gia đình, khách trẻ nhờ các điểm vui chơi, trải nghiệm hiện đại; Bali phù hợp với khách thích nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa-tâm linh; còn Brunei là điểm đến mới mẻ, an toàn, phù hợp với khách thích khám phá, trải nghiệm xanh.

Dù mặt bằng giá tour dịp Tết năm nay có nhỉnh hơn do chi phí vận chuyển, lưu trú và nhân sự tăng trong mùa cao điểm, nhưng thị trường du lịch Tết vẫn được dự đoán sẽ vượt khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước.

Để đón đầu làn sóng tăng trưởng ấn tượng này, Vietravel tung chương trình khuyến mại “Tết rực rỡ: Kết niềm vui-Nối hạnh phúc” với hàng loạt ưu đãi, hoàn tiền theo giá trị booking cho khách hàng thanh toán tour sớm kết hợp quà tặng tri ân, bốc thăm may mắn…

Trong khi đó, Lữ hành Saigontourist áp dụng chiến dịch “Chơi Tết-Chốt Đông Nam Á” với chính sách ưu đãi linh hoạt, khách càng đông mức giảm càng lớn, ưu đãi sâu hơn khi đặt mua trên livestream. Còn Đất Việt Tour giảm giá cho khách đặt dịch vụ sớm, tặng lì xì may mắn cùng nhiều phần quà hấp dẫn…

Dịp này, nhiều địa phương trên cả nước tưng bừng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa-giải trí quy mô, đặc sắc thu hút du khách. Tiêu biểu như Thủ đô Hà Nội với 31 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, cùng các hoạt động giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết cổ truyền tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, tổ chức hội chữ xuân, viết thư pháp…; tỉnh Quảng Ninh với điểm nhấn nổi bật là Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long, Hội chợ OCOP Xuân 2026, hội sách, báo xuân, âm nhạc đường phố và trò chơi dân gian…; tỉnh Khánh Hòa có gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của người dân, Vietnam Airlines công bố mở bán thêm hơn 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay cho giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3/2026; đồng thời đưa vào khai thác thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc để giảm tải cho các trục bay truyền thống.

Tương tự, Bamboo Airways chính thức khôi phục một số đường bay được nhiều du khách ưa chuộng: Hà Nội-Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng; tăng cường chuyến bay trên các chặng Hà Nội-Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt, đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách đến xứ sở ngàn hoa. Ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% số chuyến và số chỗ so với Tết Nguyên đán năm 2025.

Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh “sập bẫy” lừa đảo, du khách nên “chọn mặt gửi vàng” ở các công ty, đơn vị uy tín, đã được xác nhận tư cách pháp nhân.

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý điểm đến trong dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng kinh doanh dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, vui chơi, nhà hàng, vận chuyển khách và hoạt động hướng dẫn viên; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

