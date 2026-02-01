Tạo “cầu nối” thị trường cho sản phẩm Huế qua “Phiên chợ Tết”

Sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã Huế được giới thiệu tại phiên chợ

Phiên chợ quy tụ 16 nhãn hàng, với hơn 100 sản phẩm đến từ các Doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Huế, tập trung vào các nhóm hàng nông sản sạch, sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến, quà Tết và hàng tiêu dùng thiết yếu… Đây là những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Huế, được đầu tư về chất lượng, bao bì và khả năng tiếp cận thị trường hiện đại.

Chương trình được triển khai trên cơ sở liên kết 3 đơn vị gồm: Hội Doanh nhân Trẻ thành phố - Liên minh Hợp tác xã thành phố - Saigon Co.op, nhằm tạo không gian mua sắm Tết tập trung, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng lớn.

Theo đại diện Hội Doanh nhân Trẻ thành phố, phiên chợ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mùa vụ mà còn là cơ hội để các DN Huế thử nghiệm sản phẩm mới, lắng nghe phản hồi người tiêu dùng và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững, đồng thời kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng, bảo đảm nguồn hàng rõ xuất xứ, giá cả ổn định dịp Tết.

Phiên chợ Tết diễn ra tại tầng 2 Siêu thị Co.opmart Huế và mở cửa phục vụ đến hết ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp), với nhiều chương trình ưu đãi, combo quà Tết và hoạt động dùng thử sản phẩm, góp phần mang đến không khí mua sắm Tết thuận tiện, an tâm cho người dân.