Sẽ về đích đúng hạn

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố Huế

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Thuế thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng HKD. Cùng với việc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương vào cuộc, Thuế thành phố đã ban hành kế hoạch chi tiết, thành lập các tổ công tác và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại các Thuế cơ sở để bảo đảm tiến độ đề ra. Lãnh đạo Thuế thành phố và các phòng chuyên môn còn thường xuyên về cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thuế thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh thông qua những cuộc họp với tiểu thương tại các chợ, phát tờ rơi, pano, qua các trang mạng xã hội như Zalo OA, facebook; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến chính sách rộng rãi, giúp HKD hiểu rõ mục tiêu và lợi ích khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Cán bộ thuế còn trực tiếp đến từng chợ, từng tuyến phố để hướng dẫn thủ tục, giải đáp chính sách và hỗ trợ thực hành kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành thuế cũng phối hợp với các ngân hàng và đơn vị công nghệ để hỗ trợ HKD mở tài khoản, sử dụng QR, phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn.

Để công tác hỗ trợ HKD triển khai thuận lợi, ông có thể chia sẻ về những giải pháp mà Thuế thành phố đã thực hiện?

Ngành thuế đã tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ, đồng thời rà soát dữ liệu, phân loại HKD để tiếp cận đúng HKD. Tiến độ được theo dõi và báo cáo hàng ngày để kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp. Toàn ngành thuế đang vào cuộc quyết liệt, làm việc liên tục 24/7, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật với tinh thần đồng hành cùng HKD nhằm đảm bảo chiến dịch đạt kết quả tốt nhất và tạo thuận lợi tối đa cho HKD trong quá trình chuyển đổi.

Hầu như 100% cán bộ thuế được điều động tham gia hỗ trợ tại các chợ, các tuyến phố... trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật để hỗ trợ HKD.

Kết quả ban đầu của chiến dịch này đến nay như thế nào, thưa ông?

Đến ngày 10/12, toàn ngành thuế đã chuyển đổi mô hình quản lý thuế cho 12.207 HKD, đạt tỷ lệ 74,1%. Trong đó, HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng đạt 81%.

Theo ông, đâu là khó khăn khiến HKD "ngại" chuyển đổi mô hình kê khai thuế?

Thực tế, nhiều HKD chưa quen với phương thức kê khai thuế và sử dụng công nghệ trong quản lý doanh thu. Việc tiếp cận hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, mở tài khoản ngân hàng vẫn còn khá mới dẫn đến tâm lý e ngại. Một bộ phận HKD lo ngại phát sinh chi phí tuân thủ như chi phí phần mềm, thời gian học cách sử dụng, cũng như lo ngại việc kê khai theo doanh thu thực tế sẽ khiến số thuế phải nộp tăng so với phương pháp khoán thuế trước đây.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tại một số chợ, ki-ốt hoặc buôn bán lưu động thường không có điều kiện về thiết bị, đường truyền internet hoặc không gian để bố trí máy móc phục vụ việc xuất hóa đơn nên việc chuyển đổi đòi hỏi phải có thời gian để HKD thích nghi. Ngoài ra, một số HKD còn băn khoăn về quy trình thủ tục, chưa nắm rõ các bước thực hiện hoặc chính sách ưu đãi khi chuyển đổi.

Nắm bắt được tình hình đó, chúng tôi đã và đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, phối hợp với các ngân hàng và đơn vị công nghệ để hỗ trợ từng hộ, từng trường hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp họ yên tâm và thuận lợi trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

Để đảm bảo 100% HKD chuyển đổi thành công mô hình quản lý thuế, ngành thuế đang triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Thuế thành phố sẽ tăng cường bám sát địa bàn, cử cán bộ đến từng chợ, tuyến phố để gặp trực tiếp các hộ còn vướng mắc, hướng dẫn giải thích chính sách và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại cơ sở. Ngành thuế cũng tổ chức các bàn hỗ trợ cố định và lưu động, hoạt động cả ngoài giờ và cuối tuần tại các chợ để hỗ trợ thực hành kê khai, cài đặt phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và xử lý toàn bộ khó khăn phát sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhắc nhở, thông qua Zalo OA, mạng xã hội, loa truyền thanh, cũng như thông báo trực tiếp đến từng hộ. Mục tiêu là giúp HKD hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và thời hạn chuyển sang kê khai thuế.

Thuế thành phố cũng sẽ rà soát lại danh sách từng hộ chưa chuyển đổi, phân nhóm nguyên nhân và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Thuế cơ sở. Hàng ngày, lãnh đạo ngành theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ những trường hợp khó khăn đặc thù. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban quản lý các chợ, ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ HKD toàn diện, bảo đảm việc chuyển sang kê khai thuế diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành 24,9% số hộ còn lại và đạt mục tiêu 100% HKD chuyển sang kê khai thuế trong thời gian quy định.

Xin cảm ơn ông!