Tăng thu ngân sách từ nội lực kinh tế địa phương

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố Huế

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, trong 5 năm (2021 - 2025), tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 57.665 tỷ đồng, đạt 133% so với dự toán được giao, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm.

Kết quả này là sự nỗ lực chung của ngành thuế cũng như chính quyền địa phương và cả người nộp thuế (NNT)?

Có thể nói, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian gần đây có những bước phát triển quan trọng, nhất là khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là nền tảng quan trọng trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống, kinh tế, hạ tầng… và cũng là cơ sở để ổn định, tăng nguồn thu bền vững.

Thuế thành phố Huế cũng luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, HĐND, UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế (NNT). Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách. Ngoài ra, việc tuân thủ pháp luật thuế của NNT cũng được nâng cao, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến trong hoạt động thu NSNN.

Việc quản lý, kiểm soát nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế là giải pháp quan trọng giúp tăng nguồn thu ngân sách và thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách mà các cấp đã giao phải không, thưa ông?

Đúng vậy. Các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế, khai thác các nguồn thu tăng thêm là giải pháp quan trọng trong thu NSNN.

Để thực hiện điều này, Thuế thành phố đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Đồng thời, triển khai giao nhiệm vụ thu NSNN đến từng phòng quản lý, thuế cơ sở, công chức thuế. Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thu tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá các nguồn thu phát sinh; xác định chính xác số thu tăng, giảm do tác động từ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho NNT. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực còn rủi ro.

Thuế thành phố đã và đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ thu NSNN thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy trình quản lý thuế; chủ động phối hợp các sở, ngành trong quản lý thu từ đất, phí, lệ phí và nguồn thu khác. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 đạt 11.288 tỷ đồng (chỉ tiêu Bộ Tài chính giao), 11.304 tỷ đồng (HĐND thành phố giao). Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của thành phố. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có chương trình công tác cụ thể theo tháng, quý, năm.

Xin ông cho biết thách thức mới trong giai đoạn hiện nay mà Thuế thành phố Huế đối diện là gì?

Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, năng lực sản xuất mới còn hạn chế, biến đổi khí hậu và thời tiết còn diễn biến phức tạp. Phần lớn các DN địa phương là DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực tài chính, năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, mức độ cạnh tranh thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tăng thu ngân sách. Một số sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách như bia, xi măng vẫn tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt về thị trường tiêu thụ, sản lượng có xu hướng sụt giảm. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến thu NSNN giai đoạn 2021 - 2025.

Thuế thành phố đã có những đổi mới, điều chỉnh nào trong quản lý, điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao?

Để thực hiện nhiệm vụ thu cần sự vào cuộc, đồng hành từ chính quyền, các sở, ngành, cộng đồng DN… trong khai thác lợi thế địa phương, phát huy nội lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung.

Cơ quan thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nguồn và quản lý kê khai. Trong đó, chủ động rà soát tình hình kê khai của DN; phân tích, phát hiện và kiểm tra các tờ khai có mâu thuẫn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai trong các ngành, lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn gian lận khai thuế. Đồng thời, theo dõi, đánh giá, thống kê các khoản thu được gia hạn để đôn đốc các DN khi đến hạn nộp. Tăng cường công tác quản lý các khoản thu từ đất, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...

Tăng cường thu hồi nợ đọng và giảm nợ thuế đọng, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp sai, xử lý ngay các trường hợp chênh lệch số liệu; theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN...