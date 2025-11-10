Đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế

Các ngân hàng tham gia hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi. Ảnh: Hữu Tuấn

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục Thuế vừa ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD”, đây là tiền đề thực hiện thành công đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với HKD khi xóa bỏ thuế khoán”. Theo đó, Thuế thành phố đã phát động kế hoạch 45 ngày cao điểm chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai đối với HKD.

Khi thực hiện kế hoạch này, mục tiêu Thuế thành phố hướng đến là gì thưa ông?

Kế hoạch này nhằm đảm bảo 100% HKD đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026; 100% HKD được khảo sát, tiếp cận thông tin và nhận sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ HKD lên doanh nghiệp. Hoàn thành 100% việc cập nhật dữ liệu; đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền phải thực hiện đăng ký và sử dụng; 100% HKD được cài đặt và hướng dẫn sử dụng Etax Mobile và thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử.

Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định phấn đấu đạt tối thiểu 80% kế hoạch, đồng thời, xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của HKD trong 24h, giảm số thuế nợ đọng của HKD đến mức tối đa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm.

Kế hoạch này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Huế. Thời gian thực hiện trong 45 ngày, bắt đầu từ 10/11/2025 đến 25/12/2025.

Vậy làm thế nào để ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Thuế thành phố và các thuế cơ sở sẽ tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ HKD trên địa bàn quản lý gồm các chỉ tiêu chủ yếu như: Thông tin định danh; phương pháp kê khai thuế; doanh thu; sử dụng Etax Mobile, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, nợ thuế. Tiến hành khảo sát, đối chiếu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu HKD; lập danh sách HKD chưa có tài khoản Etax Mobile và xây dựng phương án cử công chức trực tiếp xuống địa chỉ kinh doanh để cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và lập danh sách các HKD thuộc trường hợp phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chưa đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa sử dụng để có các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn phù hợp nhằm đảm bảo 100% HKD thuộc diện triển khai phải đăng ký và sử dụng.

Rà soát, phân loại HKD đang còn nợ thuế theo thứ tự ưu tiên về số nợ từ cao xuống thấp, thời gian nợ để phối hợp chính quyền địa phương, công an xã/phường để đôn đốc thu hồi nợ đọng, hạn chế phát sinh nợ mới. Áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh và thực hiện khoanh nợ đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, tập trung vào các nội dung truyền thông trọng điểm như lợi ích và nghĩa vụ khi HKD chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp. Mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng; quyền lợi mà HKD được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Triển khai truyền thông đa kênh để tuyên truyền trực tiếp đến các HKD bằng các phương pháp khác nhau.

Về công tác hỗ trợ thì sao, thưa ông?

Thuế thành phố sẽ tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các HKD; tổng hợp vướng mắc để xây dựng tài liệu hỗ trợ NNT. Thành lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở Tổ quản lý thuế cá nhân, HKD, thu khác của các thuế cơ sở (gồm công chức thuế, nhân viên các nhà giải pháp, công ty tư vấn kế toán, đại lý thuế và ngân hàng) để hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế. Hỗ trợ trực tuyến qua số điện thoại đường dây nóng, các kênh mạng xã hội nhằm đảm bảo HKD được giải đáp ngay các vướng mắc. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại...; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT, các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán kiểm toán để có các chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Hỗ trợ HKD giai đoạn trước và đầu chuyển đổi để HKD hiểu và nắm bắt được các nội dung về thủ tục thuế, tránh bị xử phạt về vi phạm hành chính.

Để đảm bảo hiệu quả của việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế thì công tác giám sát HKD và kiểm tra công vụ cũng sẽ được tăng cường, phải không thưa ông?

Đúng vậy. Thuế thành phố sẽ rà soát và chủ động giám sát các HKD có rủi ro trong việc đăng ký và sử dụng HĐĐT; xử lý hành vi không xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; rà soát phát hiện, xử lý đối với các HKD cố ý gian lận kê khai doanh thu, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế và nộp thuế để đưa vào diện quản lý. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị để đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện.

Sau khi kết thúc 45 ngày cao điểm, Thuế thành phố Huế sẽ tổ chức tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn và đề xuất giải pháp duy trì bền vững mô hình hộ kê khai sau đợt cao điểm này.

Xin cảm ơn ông!