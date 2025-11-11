Quyết liệt chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh

Lãnh đạo Thuế thành phố trao đổi cùng các đơn vị tham gia hội nghị

Tăng cường công tác hỗ trợ

Ngày 31/10, Cục Thuế ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD” bắt đầu từ 1/11 đến 30/12/2025. Đây là tiền đề thực hiện thành công đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với HKD khi xóa bỏ thuế khoán”. Tại thành phố Huế, do tác động của mưa lũ, kế hoạch triển khai chậm hơn so với các địa bàn khác. Dù vậy, Thuế thành phố đã phát động kế hoạch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD bắt đầu từ 10/11 đến 25/12/2025.

Mục tiêu hướng đến của kế hoạch đảm bảo 100% HKD đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ 1/1/2026. Đồng thời, các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng; HKD được cài đặt và hướng dẫn sử dụng Etax mobile và thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. Giảm số thuế nợ đọng của HKD đến mức tối đa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, bên cạnh công tác triển khai, Thuế thành phố xác định công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có ý nghĩa quan trọng. Các chương trình hỗ trợ sẽ được tổ chức trực tiếp, trực tuyến; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ HKD chuyển đổi theo phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp. Xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm HKD, như: chương trình hỗ trợ HKD theo nhóm ngành nghề; chương trình hỗ trợ HKD theo quy mô/ngưỡng doanh thu; chương trình hỗ trợ HKD theo địa bàn. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm giải pháp, đơn vị tư vấn kế toán, thuế… có chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho HKD trong giai đoạn đầu triển khai. Hỗ trợ để HKD hiểu và nắm bắt được các nội dung về thủ tục thuế, tránh bị xử phạt về vi phạm hành chính theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”.

Thuế thành phố ký kết cùng với các ngân hàng trên địa bàn nhằm thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý thuế

Số liệu từ Thuế thành phố, toàn thành phố có 26.063 HKD đang hoạt động, trong đó có 16.827 HKD có doanh thu từ 100 triệu trở lên cần chuyển đổi. Với khối lượng công việc lớn, Thuế thành phố cũng xây dựng lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn triển khai. Trong đó, từ ngày 10-14/11, Thuế thành phố tập trung đào tạo, hợp tác, chuẩn hóa và sẵn sàng triển khai; từ ngày 15-21/11, tiến hành phân loại hộ, tuyên truyền trọng điểm, công khai kết quả lần đầu; từ ngày 22-28/11, tập trung hỗ trợ thực tế, hướng dẫn kê khai điện tử, rà soát tồn đọng. Từ ngày 29/11-5/12 được xác định là giai đoạn bứt phá chuyển đổi, nắm bắt thực tế thực hiện kiểm tra tại các thuế cơ sở; kiểm tra điểm các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc nắm bắt và mức độ sẵn sàng chuyển đổi. Từ ngày 6-12/12, tiến hành giám sát, xử lý vi phạm, duy trì tiến độ; từ ngày 13-19/12, triển khai theo dõi, đánh giá nêu gương điển hình và từ ngày 20-25/12 sẽ tổng kết, khen thưởng, công khai kết quả.

Đồng hành

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, khối lượng công việc trong thời gian này rất lớn, từ rà soát, phân loại hộ đủ điều kiện, tập huấn, hướng dẫn, đến cập nhật hệ thống dữ liệu quản lý… nên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban và chính quyền địa phương, các nhà cung cấp giải pháp, các đơn vị tư vấn kế toán tài chính, chính quyền địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba bên: cơ quan thuế; doanh nghiệp cung cấp giải pháp, ngân hàng, đơn vị tư vấn kế toán thuế và hộ kinh doanh sẽ là yếu tố then chốt để hoàn thành đúng tiến độ 45 ngày chuyển đổi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, ngân hàng, đơn vị tư vấn kế toán, thuế… cũng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng HKD, cơ quan thuế để thực hiện thành công kế hoạch.

Ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh trong cung cấp dịch vụ

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel thành phố Huế cho rằng, công tác truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai thuế. Đây không chỉ là cầu nối giúp HKD nắm bắt đầy đủ chủ trương, quy trình và lợi ích của việc chuyển đổi, mà còn góp phần tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia của người nộp thuế. Với tinh thần quyết liệt của Thuế thành phố, Viettel cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế và hộ kinh doanh 24/24h, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thao tác và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Cùng với triển khai chiến dịch và phát động thi đua 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, Thuế thành phố cũng phát động thi đua phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN; phong trào thi đua thu nợ thuế.

Tại hội nghị, Thuế thành phố cũng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp; các ngân hàng thương mại và các tư vấn kế toán, đại lý thuế trên địa bàn với quyết tâm hoàn thành chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trong 45 ngày.