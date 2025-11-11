Ra quân chiến dịch 45 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh

Cán bộ thuế cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Với chiến dịch này, ngành thuế tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại “tự khai, tự tính, tự nộp”, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Phấn đấu đạt mục tiêu đến ngày 25/12/2026, 100% hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, 100% hộ kinh doanh được khảo sát, tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố nhấn mạnh, chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh không chỉ nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường thuế công bằng, minh bạch và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số. Trong giai đoạn đầu triển khai, Thuế thành phố xác định các hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn, lúng túng khi chuyển sang mô hình kê khai. Vì vậy, Thuế thành phố cam kết đồng hành tối đa, kết nối chặt chẽ với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, các công ty tư vấn kế toán, thuế… để hỗ trợ toàn diện cho từng hộ theo hình thức cầm tay chỉ việc. Tất cả giải pháp, quy trình và hướng dẫn đều được triển khai với tinh thần không để phát sinh bất kỳ chi phí nào đối với hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Lễ ra quân có sự tham gia đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác của các hộ kinh doanh, Trưởng Thuế thành phố Huế bày tỏ tin tưởng, chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, hiệu quả và bền vững.