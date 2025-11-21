Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành tặng quà cho các hộ khó khăn

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng 200 suất quà cho các hộ dân tại xã Đan Điền và xã Quảng Điền, mỗi hộ 1,5 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và 500 ngàn đồng quà tặng. Đồng thời, đoàn đã trao hỗ trợ cho 10 công chức Thuế thành phố bị thiệt hại nặng do lũ lụt, mỗi công chức 5 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ 350 triệu đồng. Đây là số tiền do Cục Thuế phát động hỗ trợ lũ lụt trong đội ngũ cán bộ, công chức người lao động cơ quan Cục Thuế.

Tại các điểm đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, ngành thuế luôn thấu hiểu và chia sẻ với những mất mát mà người dân phải hứng chịu do thiên tai.

Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác an sinh xã hội luôn là trách nhiệm được ngành thuế ưu tiên, đặc biệt trong những thời điểm người dân gặp khó khăn nhất. Mong rằng những phần quà hôm nay, dù nhỏ nhưng sẽ phần nào giúp bà con sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai. Ngành thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc với Thuế thành phố

Đoàn công tác cũng làm việc với Thuế thành phố Huế về tình hình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, công tác chống thất thu thuế, chống chuyển giá; tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuyển đổi hộ từ khoán sang kê khai.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố thông tin, tính đến 20/11, Thuế thành phố thu được 11.200 tỷ đồng, đạt 99,2% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 123% so với cùng kỳ. Thuế thành phố cũng chủ động tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Đồng thời, triển khai chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” với mục tiêu 100% hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Thời gian còn lại của năm 2025, Thuế thành phố tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thu ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời… phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2025 đạt trên 20% so với dự toán. Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Tập trung thực hiện kế hoạch của Cục Thuế về “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”...

Thuế thành phố ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Xuân Thành yêu cầu Thuế thành phố bám sát chỉ tiêu thu ngân sách, tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo công tác hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong bối cảnh ngành thuế đang triển khai mô hình quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế thành phố phải chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan, nâng cao trách nhiệm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai, Cục trưởng yêu cầu thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, giải thích rõ lợi ích và trách nhiệm để người nộp thuế yên tâm chuyển đổi. Việc tổ chức triển khai phải quyết liệt hỗ trợ tối đa để các hộ thực hiện đúng quy định. Thuế thành phố cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa đồng hành với người nộp thuế trong phát triển kinh tế địa phương.