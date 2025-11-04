  • Huế ngày nay Online
45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế

HNN.VN - Từ ngày 10/11 đến 25/12, Thuế thành phố sẽ triển khai kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên phạm vi toàn thành phố.

 Hộ kinh doanh đang dần áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế về việc ban hành kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", tạo tiền đề thực hiện thành công đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, Thuế thành phố triển khai kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên phạm vi toàn thành phố Huế. Thời gian thực hiện chương trình kế hoạch kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ 10/11 đến 25/12.

Nội dung của kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ: Lập, phân loại và triển khai một số biện pháp trong công tác quản lý hộ kinh doanh, tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức nộp thuế khoán sang hình thức kê khai thuế.

Về công tác tuyên truyền tập trung lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng; quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi. Đặc biệt, Thuế thành phố chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai các chương trình hỗ trợ hiệu quả phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các hộ kinh doanh; tăng cường giám sát hộ kinh doanh và kiểm tra công vụ.

Đồng thời yêu cầu các Thuế cơ sở thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện các nội dung của kế hoạch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Từ đó sẽ tiến hành khen thưởng, tổng kết và công khai kết quả chuyển đổi, tỷ lệ hộ kê khai và danh sách các đơn vị được khen thưởng nhằm tăng tính minh bạch, tạo động lực thi đua, lan tỏa tinh thần hành động tích cực trong toàn ngành Thuế thành phố Huế.

Hoàng Anh
