Phối hợp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong năm 2026 sẽ xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh (HKD), khuyến khích chuyển đổi HKD sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tổ chức quản trị về chế độ tài chính, kế toán. Thực hiện nhiệm vụ này, việc cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung; thúc đẩy khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, HKD cực kỳ quan trọng.

Để hỗ trợ HKD trong quá trình chuyển đổi và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68, Thuế thành phố Huế đề nghị các NHTM, các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn phối hợp triển khai xây dựng và áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho HKD. Cụ thể, phối hợp hỗ trợ chủ HKD khi thực hiện mở tài khoản ngân hàng và đăng ký với cơ quan thuế để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chính sách triển khai hỗ trợ như: Miễn phí đăng ký quản lý tài khoản ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử; khuyến khích tặng kèm gói giải pháp quản lý bán hàng, gói hóa đơn điện tử chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, bộ công cụ hỗ trợ như loa thông báo biến động số dư..; hỗ trợ lãi suất ưu đãi với phương thức cấp vốn linh hoạt phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh đối với các HKD thực hiện chuyển đổi nộp thuế theo phương pháp khoán sang nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình, gói dịch vụ ưu đãi dành cho HKD khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như: miễn/giảm phí dịch vụ, chữ ký số, tặng gói hóa đơn điện tử miễn phí sử dụng trong giai đoạn đầu, hỗ trợ cài đặt ban đầu, trực tiếp hướng dẫn khi phát sinh vướng mắc trong quá trình sử dụng. Xây dựng chính sách giá bán theo các gói hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phù hợp để không trở thành rào cản khi các HKD triển khai thực hiện một cách liên tục và thường xuyên.

Các đơn vị cần thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ đến cộng đồng HKD trên địa bàn làm cơ sở để Thuế thành phố Huế tổng hợp, công khai trên các kênh thông tin của ngành thuế, giúp HKD dễ dàng tiếp cận và lựa chọn dịch vụ phù hợp.