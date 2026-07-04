Sẵn sàng ứng phó các tình huống cháy nổ phức tạp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh (thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện Bộ Công an và Công an thành phố trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia thực tập

Tham dự, có các đồng chí: Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế; Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Quy trình thực tập được chia làm 2 giai đoạn chặt chẽ: Thực tập vận hành cơ chế và thực tập thực binh. Đây là một trong những cuộc thực tập có quy mô phương tiện và lực lượng lớn nhất những năm gần đây tại địa phương, dự kiến huy động hơn 1.200 người đến từ nhiều lực lượng; hệ thống xe chuyên dụng hùng hậu gồm: 5 xe chỉ huy, 17 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xe thang, 6 xe bồn, 3 xe cứu thương, 3 xe chở quân, 9 ô tô và 21 mô tô; thiết bị công nghệ hiện đại: 1 robot chữa cháy, 2 thiết bị bay không người lái (drone), 6 máy bơm chữa cháy, 2 máy nạp không khí và 4 máy thổi khói.

Theo tình huống giả định, vào lúc 8 giờ tại xưởng sơn của Công ty CP Kim Long Motor Huế, trong quá trình nhập hơn 44.000 lít sơn và dung môi, hàng hóa bị sụp đổ, phát sinh tia lửa gây cháy. Do hệ thống chữa cháy tự động gặp sự cố, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực nhà xưởng, gây nổ, sập một phần công trình. Từ đó, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt, bị thương và ngạt khói.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu. Đồng thời, gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố và chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Huế nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tổ chức chữa cháy, CNCH. Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an TP. Huế đã báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố huy động các lực lượng, phương tiện của thành phố chi viện cho công tác chữa cháy, CNCH. Đồng thời, báo cáo đồng chí Cục trưởng C07 Bộ Công an xin chỉ viện, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc thực tập với quy mô lớn, bài bản, sát thực tế, thể hiện hiệu quả sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia. Đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị đã góp phần vào thành công của cuộc thực tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế nhấn mạnh, thời gian tới tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động phòng ngừa, thường xuyên xây dựng và thực tập các phương án PCCC&CNCH. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn; củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Những hình ảnh tại buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH được Huế ngày nay Online ghi lại:

Cuộc thực tập huy động hơn 1.200 người đến từ nhiều lực lượng tham gia

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đánh kẻng báo động, kích hoạt phương án chữa cháy

Lực lượng PCCC cơ sở Công ty CP Kim Long Motor Huế khẩn trương triển khai chữa cháy ban đầu

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Nhiều phương tiện chữa cháy đồng loạt triển khai theo các mũi tấn công đám cháy

Xe thang chữa cháy được triển khai, phun nước từ trên cao để khống chế đám cháy

Robot chữa cháy được đưa vào khu vực có nhiệt độ cao để hỗ trợ

Các lực lượng nhanh chóng khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy

Lực lượng điều tra tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh nguyên nhân vụ cháy