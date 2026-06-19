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ClockThứ Hai, 22/06/2026 16:44

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cao điểm nắng nóng

HNN.VN - Ngày 22/6, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã ban hành văn bản số 8955/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong mùa nắng nóng năm 2026.

Ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP. HuếDiễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Đại Nội và các lăng vua NguyễnChủ động phòng ngừa và ứng phó cháy, nổ

Hiện trường vụ cháy rừng mới đây trên địa bàn phường An Cựu  

Theo UBND thành phố, thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và rừng.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCCC và CNCH; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Công an thành phố được giao đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC; rà soát, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ; tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác phòng cháy rừng, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động người dân trang bị phương tiện chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý cháy, nổ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Tiếp tụcphòng cháynắng nóngTP. Huế.
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