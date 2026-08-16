Huế đang bước vào giai đoạn bứt phá mới

Dây chuyền chế biến cát ở Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế. Ảnh: Minh Văn

Định hướng phát triển và thực tiễn

Trong bối cảnh UBND thành phố vừa ban hành văn bản triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sau buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Huế đang có thêm một “kim chỉ nam” quan trọng để chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới.

Điểm dễ nhận thấy nhất là động lực tăng trưởng của Huế không còn phụ thuộc vào một vài lĩnh vực truyền thống mà đang hình thành cơ cấu phát triển đa dạng hơn, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Hàng loạt sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng hai con số như đồ uống có cồn tăng 19,5%; ô tô tăng 23%; găng tay tăng 22%; xi măng tăng 26,3%; dăm gỗ tăng 12,3%; sợi các loại tăng 10,3%...

Song song với đó, nhiều dự án (DA) quy mô lớn đã chính thức đi vào hoạt động, như: Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy Silicon Carbide độ tinh khiết cao, Nhà máy mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 2 hay Khách sạn Đông Dương. Đây đều là những DA không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng công nghiệp, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho người lao động, mở rộng nguồn thu ngân sách và gia tăng sức cạnh tranh của địa phương.

Đáng chú ý hơn, Huế không dừng lại ở những kết quả đã đạt được mà đang tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhiều DA động lực như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long giai đoạn 2 và 3; Nhà máy Kanglongda; Nhà máy sản xuất pin BYD; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương và Trung tâm Logistics Chân Mây. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ các DA này cho thấy chính quyền thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Kết quả thu hút đầu tư trong 7 tháng đầu năm cũng rất đáng khích lệ. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút thêm 38 DA mới với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng; trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD cùng 4 DA điều chỉnh tăng vốn thêm 1.758 tỷ đồng. Những con số này phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Huế đang ngày càng được củng cố.

Nguồn lực tài chính của địa phương cũng tiếp tục được tăng cường khi tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 đạt 9.773 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán năm và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực chiến lược trong thời gian tới.

Tuy nhiên, điều tạo nên ý nghĩa lớn hơn những con số tăng trưởng chính là sự đồng điệu giữa kết quả thực tiễn với định hướng phát triển mà Chính phủ đã đặt ra cho Huế.

Không gian về đêm ở Phố Tây. Ảnh: Ngọc Hòa

Hai trụ cột phát triển rõ nét cho Huế

Trong văn bản số 11735/UBND-DL, ngày 5/8/2026, triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, UBND thành phố đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành nhằm tạo bước phát triển mới cho lĩnh vực du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế.

Theo đó, Sở Du lịch được giao chủ trì phát triển các sản phẩm đặc trưng, đa dạng hóa loại hình du lịch, mở rộng thị trường khách, phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng các nền tảng số phục vụ quản lý, quảng bá điểm đến; đồng thời tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi du khách. Đây là những định hướng rất phù hợp với yêu cầu phát triển của Huế trong giai đoạn mới. Nếu công nghiệp tạo ra năng lực sản xuất và nguồn thu thì du lịch, văn hóa và công nghiệp văn hóa sẽ tạo nên giá trị gia tăng bền vững dựa trên lợi thế riêng có của vùng đất di sản.

Không phải ngẫu nhiên mà văn bản cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu xây dựng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, di sản đặc trưng để phục vụ phát triển du lịch, góp phần nâng cao thương hiệu điểm đến Huế. Đồng thời, việc giao Sở Tài chính nghiên cứu các cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa và Sở Xây dựng rà soát hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối, hạ tầng đô thị phục vụ phát triển du lịch cho thấy thành phố đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, trong đó hạ tầng, nguồn lực tài chính và sản phẩm du lịch được triển khai song hành.

Những kết quả của những tháng đầu năm và các chỉ đạo mới của Chính phủ đang tạo nên hai trụ cột phát triển rõ nét cho Huế. Một trụ cột là công nghiệp, đầu tư và logistics với các DA quy mô lớn, công nghệ cao và sản xuất hiện đại. Trụ cột còn lại là văn hóa, di sản và du lịch với định hướng chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng điểm đến. Hai trụ cột này không tách rời mà bổ trợ cho nhau, tạo nên mô hình phát triển đặc trưng của Huế - phát triển nhanh nhưng vẫn dựa trên nền tảng văn hóa và bản sắc.

Mục tiêu thu ngân sách 17.600 tỷ đồng trong năm 2026 chắc chắn vẫn còn nhiều thách thức. Song với đà tăng trưởng hiện nay, cùng sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền thành phố trong tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư và phát huy giá trị di sản, Huế hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đã đề ra. Khi công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hóa và chuyển đổi số cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp, Huế đang từng bước khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng năng động của miền Trung, một đô thị di sản biết khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống để tạo động lực cho tương lai.