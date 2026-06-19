Ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP. Huế

Học sinh tham quan, tìm hiểu các phương tiện, thiết bị và mô hình PCCC&CNCH tại trung tâm

Trung tâm được xây dựng tại hai địa điểm. Trong đó, cơ sở chính đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế (số 52 Hùng Vương, phường Thuận Hóa). Khu vực này được cải tạo, bố trí 8 phòng chức năng gồm: hội trường; phòng trưng bày; khu vực giới thiệu phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH; các mô hình hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng và khu vực ứng dụng công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

Cơ sở thứ hai đặt tại trụ sở Đội Chữa cháy&CNCH khu vực 2 (số 27 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An); tại đây bố trí nhiều mô hình thực hành, trải nghiệm như phun nước tiêu điểm, không gian hạn chế, nhà khói và tháp tập, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động huấn luyện, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH.

Thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Khi chính thức đi vào hoạt động, trung tâm mở cửa miễn phí vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Người dân tham gia sẽ được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tham quan, tìm hiểu về công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, còn trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng thiết yếu như sử dụng bình chữa cháy, triển khai vòi chữa cháy, thoát nạn trong môi trường nhiều khói, thoát nạn trên cao, sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi.

Ngay sau lễ ra mắt, đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã tham gia tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại trung tâm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành, trung tâm góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để người dân chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Qua đó, bảo vệ bản thân, gia đình và hỗ trợ cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp.