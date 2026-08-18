Theo dấu chân Bác - Bồi đắp tình yêu quê hương

Các em thiếu nhi thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi lưu giữ những dấu ấn tuổi thơ của Người.

Mở đầu hành trình, hơn 100 em thiếu nhi tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại đây; đồng thời bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian di tích, các em có dịp lắng lại, tìm hiểu những dấu ấn lịch sử gắn với thời niên thiếu của Người, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tại đây, các em được tham quan không gian di tích, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, hình ảnh và những câu chuyện về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, học tập và trưởng thành tại Dương Nỗ. Những câu chuyện lịch sử được giới thiệu trực quan, gần gũi giúp các em có thêm hiểu biết về quê hương, gia đình và những năm tháng tuổi thơ của Người tại Huế.

Từ những tư liệu, hiện vật và câu chuyện lịch sử, các em tìm hiểu về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, học tập tại Dương Nỗ.

Điểm nhấn của chương trình là minigame “Theo dấu chân Bác”, với hình thức giao lưu, hỏi - đáp nhanh về thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; những năm tháng Người sống và học tập tại Huế; các di tích lưu niệm về Người trên địa bàn thành phố, cùng những câu chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ học sử qua tư liệu và hiện vật, các em còn được trực tiếp trải nghiệm in tranh mộc bản về những di tích, địa danh gắn với dấu ấn Bác Hồ tại Huế, in tranh dân gian Làng Sình và tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, ném vòng, cùng các trò chơi vận động tập thể. Qua đó, lịch sử được tiếp cận bằng nhiều hình thức sinh động, tạo không khí vừa học tập, vừa trải nghiệm, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa cho thiếu nhi nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Từ những dấu chân của Người trên mảnh đất Huế, hành trình góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Đồng thời, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.