Kịp thời dập tắt đám cháy tại xã Phú Vinh

Kịp thời khống chế không để lửa lan trên diện rộng

Đêm 18/8, nhận tin báo từ người dân về vụ cháy thực bì sau khai thác keo tại khu vực rừng thuộc thôn Vinh Thanh Đông, xã Phú Vinh, do UBND xã Phú Vinh quản lý, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Hương, lực lượng quân sự, Công an xã và Nhân dân chữa cháy, khống chế không để đám cháy lan trên diện rộng. Sau 1h30 phút chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Trước đó, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã huy động lực lượng tham gia 4 vụ chữa cháy trên địa bàn xã. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia chữa cháy.