Rà soát, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tạo động lực bứt phá giai đoạn 2026 - 2030

Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, việc triển khai các cơ chế theo Nghị quyết 38/2021/QH15 (NQ 38) bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và bảo tồn di sản. Chính sách nâng trần dư nợ vay lên 40% đã mở rộng đáng kể khả năng huy động vốn của địa phương, với hạn mức khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng mỗi năm, gấp đôi so với trước đây. Nhờ đó, nhiều dự án ODA được triển khai, đồng thời tạo dư địa chuẩn bị các dự án mới về cải thiện môi trường nước và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu.

Cơ chế bổ sung 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng, với khoảng 120 tỷ đồng trong giai đoạn 2022 - 2024, dù việc áp dụng còn phụ thuộc các điều kiện chặt chẽ. Trong khi đó, nguồn thu từ bán tài sản công chưa phát huy hiệu quả do vướng tiến độ sắp xếp nhà, đất thuộc các cơ quan Trung ương.

Cơ chế thu phí tham quan di tích tiếp tục là điểm sáng, với tổng thu gần 700 tỷ đồng từ năm 2022 đến nay. Trong đó, hơn 634 tỷ đồng đã được bố trí để trùng tu, tôn tạo gần 70 di tích. Cùng với đó, Quỹ Bảo tồn di sản Huế đã huy động khoảng 8,3 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ một số dự án bảo tồn.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Một số cơ chế chưa đủ mạnh để tạo đột phá; việc huy động nguồn lực xã hội và khai thác tài sản công, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, còn nhiều khó khăn. Nguồn thu từ di sản phụ thuộc lớn vào du lịch, trong khi nhu cầu bảo tồn ngày càng gia tăng. Các vướng mắc pháp lý liên quan đến khai thác tài sản di sản, cơ chế hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa, cũng như hạn chế trong tiếp cận đất đai đang ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Đề án, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ danh mục các dự án trọng điểm, bảo đảm gắn kết giữa cơ chế đặc thù với định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, đề xuất hoàn thiện cơ chế khai thác giá trị di sản theo hướng bền vững, gắn bảo tồn với phát triển công nghiệp văn hóa; nghiên cứu thí điểm các mô hình PPP trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở rà soát, thành phố dự kiến điều chỉnh, bổ sung các cơ chế theo hướng vượt trội hơn. Đối với Nghị quyết 38, Huế kiến nghị tiếp tục duy trì các chính sách phát huy hiệu quả như phí tham quan di tích và Quỹ Bảo tồn di sản; đồng thời đề xuất nới lỏng điều kiện đối với cơ chế bổ sung thu từ xuất nhập khẩu. Một số chính sách như nâng trần dư nợ vay, phân bổ chi thường xuyên và nguồn thu từ bán tài sản công được đề xuất dừng thực hiện do đã có quy định mới thay thế hoặc không còn phù hợp thực tiễn.

Đáng chú ý, thành phố định hướng xây dựng các cơ chế đặc thù mới theo ba nhóm lớn: huy động nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường phân cấp, phân quyền. Trong đó, đề xuất tăng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các dự án hạ tầng động lực; thí điểm cơ chế tài chính carbon và PPP trong lĩnh vực văn hóa; đồng thời trao thêm thẩm quyền cho địa phương trong quản lý đất đai, khai thác di sản và thu hút đầu tư.

Hiện Đề án đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến trình xin ý kiến các cấp từ tháng 5 đến tháng 6/2026, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ trong giai đoạn tháng 7 - 10/2026.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận các ý kiến đóng góp, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu.

Đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phải bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn với nguồn lực cụ thể để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.