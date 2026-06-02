“Mở lòng dân” bằng tinh thần nêu gương

Nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ từ phong trào “Chủ nhật cộng đồng”

Đảng viên gương mẫu, đi đầu

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Minh, Bí thư Chi bộ TDP 10 cho biết, những ngày đầu khi có chủ trương giải phóng mặt bằng, người dân trong tổ rất tâm tư, bởi đất đai, nhà cửa không chỉ là tài sản tích lũy cả đời mà còn gắn liền với ký ức nhiều thế hệ. Thậm chí một bộ phận người dân chưa đồng thuận về chính sách đền bù, tái định cư.

Trước tình hình đó, Chi ủy xác định, nếu chỉ căn cứ vào các văn bản hành chính thì không thể tạo được sự đồng thuận trong dân. "Chìa khóa” duy nhất lúc này là tinh thần nêu gương của đảng viên kết hợp mô hình “Dân vận khéo”. Đồng chí Bí thư Chi bộ và lần lượt các đảng viên sinh sống tại tuyến đường Nguyễn Hoàng là những người tiên phong đặt bút ký vào biên bản đồng ý bàn giao mặt bằng và thực hiện di dời đầu tiên, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các hộ có liên quan. Ông Đặng Viết Khoảng, đảng viên thuộc Chi bộ TDP 10 chia sẻ: “Người dân thấy mình nghiêm chỉnh chấp hành thì cũng làm theo. Một nhà, hai nhà, rồi cả xóm cùng tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho DA”.

Sau khi gương mẫu thực hiện, Chi ủy cùng với TDP, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” để vận động, đảm bảo mọi thông tin về dự án, mọi quyền lợi chính đáng của người dân đều được giải thích minh bạch, thấu đáo nhất. “Chúng tôi thường đi vào ban đêm để gặp được người dân. Lúc đầu khó khăn lắm, nhưng nhờ kiên trì nên đã thuyết phục được. Hầu như nhà nào cũng vui vẻ đồng tình và tự nguyện thực hiện tháo dỡ”, đồng chí Đỗ Thị Thanh Minh cho hay.

Từ sự nêu gương và mô hình “Dận vận khéo”, Chi bộ TDP 10 đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả ngoài mong đợi. Hơn 95% hộ dân trên toàn tuyến đường Nguyễn Hoàng thuộc DA đã chủ động bàn giao mặt bằng. Ghi nhận thành tích của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị lần này, đồng chí Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Kim Long nhận xét: “Chi bộ TDP 10 đã “mở” được lòng dân bằng tinh thần nêu gương, đi đầu của người đảng viên. Đảng ủy phường đã kịp thời biểu dương để cùng lan tỏa và nhân rộng đến các chi bộ khác”.

Đẹp phố, ấm lòng dân

Không dừng lại ở những nhiệm vụ chính trị đột xuất như công tác giải phóng mặt bằng cho một dự án giao thông trọng điểm, Chi bộ TDP 10 còn thành công với nhiều phong trào cộng đồng thiết thực. Trong đó, có phong trào “Chủ nhật xanh” duy trì đều đặn vào 6 giờ 30 sáng hàng tuần. Từ phong trào, nhiều mô hình “Ngõ phố kiểu mẫu”, “Đường kiệt kiểu mẫu” về xanh, sạch, sáng liên tục được Đảng ủy cấp trên ghi nhận và khen thưởng.

“Tất cả đảng viên cùng người dân đều tự giác tham gia. Những khu vực trước đây vốn là điểm đen về rác thải, nay được thu dọn khang trang, sạch sẽ. Ý thức của người dân thay đổi rõ rệt, thời gian vứt rác, phân loại rác thải cũng được thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến không gian chung”, bà Châu Thị Loan, một đảng viên trong Chi bộ chia sẻ.

Từ phong trào “Chủ nhật xanh”, Chi bộ đã khéo léo lồng ghép thêm phong trào “Chủ nhật cộng đồng”, tích cực thu gom các loại rác thải tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn…, kết hợp với nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân để xây dựng quỹ an sinh. “Phong trào được duy trì hơn 4 năm nay, số tiền tích lũy đã trở thành niềm an ủi lớn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn là các cụ già neo đơn, hộ nghèo hay các em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó”, bà Châu Thị Loan cho biết thêm.

Chia sẻ về những nỗ lực của toàn thể đảng viên trong Chi bộ thời gian qua, đồng chí Đỗ Thị Thanh Minh cho biết: “Chính sự đoàn kết đã giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc và nhanh chóng các nhiệm vụ được giao. Bất kỳ hoạt động, phong trào nào đều phải thông qua ý kiến của đảng viên. Nếu chưa thống nhất, chúng tôi sẽ bàn bạc, tính toán, tìm nguyên nhân khúc mắc để tháo gỡ. Khi tất cả đồng lòng, chúng tôi mới triển khai”.

Ghi nhận thành quả mà Chi bộ TDP 10 đạt được, Đảng ủy phường Kim Long chỉ đạo Chi bộ TDP 10 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò "hạt nhân" chính trị vững chắc tại cơ sở; cùng góp phần xây dựng Kim Long ngày càng đổi mới và phát triển.