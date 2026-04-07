  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/04/2026 09:53

Đề xuất cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước theo hướng đột phá, hiệu quả

Chiều 7/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước

 Quang cảnh buổi họp - Ảnh: VGP/Diệu Anh

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính, dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa 3 chính sách đặc biệt đối với các nội dung quan trọng, mang tính mới, đột phá cho phát triển kinh tế nhà nước, trong đó có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược được áp dụng các cơ chế ưu đãi.

Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ; được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hằng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng được áp dụng các cơ chế ưu đãi. Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước được chủ động sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (gọi tắt là Quỹ) để đầu tư máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm, trung tâm dữ liệu phục vụ trực tiếp đổi mới dây chuyền sản xuất và chuyển đổi số; phối hợp với Nhà nước (thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED) thực hiện cơ chế đồng tài trợ đối với các dự án công nghệ xanh, công nghệ có quy mô lớn và tính lan tỏa cao.

Doanh nghiệp được giữ lại toàn bộ hoặc một phần lợi nhuận hợp pháp phát sinh để tái đầu tư cho Quỹ, trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hạch toán đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật; góp vốn hình thành, tham gia góp vốn hoặc liên kết thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm; được loại trừ trách nhiệm đối với rủi do mang tính khách quan trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình ra quyết định, quản trị rủi ro, công khai, minh bạch và không có hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước còn được miễn/giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các máy móc, thiết bị, linh kiện là một phần không thể tách rời của hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thương vụ mua bán và sáp nhập; được sử dụng tài sản trí tuệ, bản quyền công nghệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp mới hoặc liên doanh, liên kết với tư nhân nhằm thương mại hóa sản phẩm.

Tại Hội đồng thẩm định, nhiều thành viên cho rằng hồ sơ dự án Nghị quyết còn khá sơ sài, chưa làm rõ được một số nội dung cấp bách. Một số nội dung chỉ mang tính liệt kê mà chưa chỉ ra được khác với pháp luật hiện hành như thế nào, tại sao cần quy định khác; nhiều nội dung không thuộc thẩm quyền của Quốc hội...

Kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết để thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh chưa rõ ràng, không có trọng tâm, trọng điểm; các nội dung trong dự thảo Nghị quyết cơ bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ… Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo về hoàn thiện lại hồ sơ, gửi thẩm định lại sớm nhất có thể.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
đề xuất cơ chế đặc biệtphát triểnkinh tế nhà nướchướng đột pháhiệu quả
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để nghị quyết phát huy hiệu quả

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã kiện toàn bộ máy, thông qua nhiều nội dung quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới. Vấn đề đặt ra là cần quyết liệt triển khai, đồng bộ giải pháp để các nghị quyết (NQ) sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Mở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển

Một thời gian dài, du lịch Huế chủ yếu dựa vào văn hóa - di sản, khiến thời gian lưu trú của du khách không dài, mức chi tiêu chưa cao và khó tạo ra giá trị gia tăng lớn. Trước xu hướng du lịch đang chuyển mạnh sang nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thể thao, việc mở lối phát triển du lịch biển, nhất là du lịch nghỉ dưỡng biển không chỉ là hướng đi mới mà còn là yêu cầu để Huế tái cấu trúc thị trường khách, hướng tới phân khúc có khả năng chi trả cao.

Phát triển công nghiệp trong mô hình đô thị di sản

Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đang từng bước định hình con đường phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, vấn đề phát triển công nghiệp đang đặt ra nhiều yêu cầu mới với cách tiếp cận rộng hơn: Vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa phải bảo đảm sự hài hòa với hệ giá trị di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top