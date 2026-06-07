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Tiếp tục giao lưu cùng đoàn quân nhạc và kỵ binh Công an nhân dân

HNN.VN - Sáng 7/6, Ban tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân 2026 - Khu vực II tại TP. Huế cho biết, đoàn quân nhạc và kỵ binh sẽ tiếp tục có hoạt động giao lưu với người dân và du khách trên địa bàn thành phố.

Khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực IISẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dânLực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động Kỵ binh gây ấn tượng trên các tuyến phố

 Tiết mục biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ tại lễ khai mạc hội thao

Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ tối nay, đoàn sẽ tập kết tại số 41 Hùng Vương trước khi di chuyển đến Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố (phường Thuận Hóa) để tổ chức chương trình giao lưu với người dân trong khoảng 45 phút.

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến phố đi bộ Hai Bà Trưng để giao lưu, phục vụ người dân và du khách.

Đây là một trong những hoạt động bên lề của Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân 2026 - Khu vực II. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng tham gia hội thao với Nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông an nhân dânbiểu diễnquân nhạckỵ binh
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