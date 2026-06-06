  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/06/2026 11:05

38.000 lượt khách đến Lăng Cô dịp sự kiện tôn vinh giá trị vịnh đẹp thế giới

HNN.VN - Sau 3 ngày diễn ra chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” (từ ngày 5 - 7/6), xã Chân Mây - Lăng Cô đã thu hút 38.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm chuỗi sự kiện trong chương trình này.

Gần 1.400 vận động viên tham gia giải chạy Chân Mây - Lăng Cô 2026Nâng cao vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tếBiểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô

 Khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi kết hợp trải nghiệm các sự kiện diễn ra ở Lăng Cô

Cụ thể, theo thống kê, tổng hợp của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố sáng 8/6, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại xã Chân Mây - Lăng Cô trong dịp diễn ra chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” (từ ngày 5 - 7/6) ước đạt 38.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.150 lượt, khách nội địa ước đạt 28.850 lượt.

Tổng lượt khách lưu trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô trong dịp này ước đạt 5.420 lượt khách, trong đó có 1.335 lượt khách quốc tế và 4.085 lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 24,5 tỷ đồng.

Chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” diễn ra với chuỗi các sự kiện, hoạt động đặc sắc, nổi bật là chương trình nghệ thuật khai mạc, biểu diễn thuyền buồm trên sóng nước vịnh Lăng Cô; chuỗi sự kiện thể thao cộng đồng như giải pickleball, giải bóng đá nữ sân nhân tạo, chạy bộ cộng đồng và giải golf “Chân Mây - Lăng Cô vịnh đẹp thế giới”. Bên cạnh đó, không gian lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động thả diều nghệ thuật, thả đèn hoa đăng trên đầm An Cư, biểu diễn nghệ thuật đường phố và văn hóa ẩm thực…

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch trọng điểm của xã Chân Mây - Lăng Cô nhằm hưởng ứng Festival Huế 2026, cũng là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên của vịnh Lăng Cô - thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Thông qua chuỗi sự kiện, việc quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Chân Mây - Lăng Cô đến với du khách trong nước và quốc tế và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026Lăng Côchương trìnhlượt kháchdu lịch Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế

Không chỉ là chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh một trong những vịnh biển đẹp của thế giới, chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” còn cho thấy khát vọng của địa phương trong việc xây dựng không gian du lịch xanh, văn minh, thân thiện với môi trường, lấy cộng đồng và giá trị bản địa làm nền tảng phát triển.

Nâng cao vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế
Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô

Sáng 6/6, trong chuỗi hoạt động “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”, chương trình biểu diễn thuyền buồm trên sóng nước lần đầu tiên được tổ chức. Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế và công nghiệp thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô
Sôi nổi chương trình "Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt"

Ngày 3/6, tại Công viên Lý Tự Trọng (phường Thuận Hóa), Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026”. Hoạt động nhằm mang lại sự động viên thiết thực cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em 2026.

Sôi nổi chương trình Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Chấn chỉnh hàng quán lấn bãi biển ở Chân Mây - Lăng Cô

Tự ý cơi nới, xây dựng công trình kiên cố lấn chiếm ở các bãi biển tại xã Chân Mây - Lăng Cô đã ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý và triển khai nhiều giải pháp để vừa giải quyết tình trạng trên, vừa hài hòa mục tiêu phát triển du lịch.

Chấn chỉnh hàng quán lấn bãi biển ở Chân Mây - Lăng Cô
Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng ở khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương

Ngày 28/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế một số dự án, vị trí có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực phía Nam TP. Huế, gồm: Vườn quốc gia Bạch Mã, Bắc Hải Vân, làng chài An Cư Đông, Quảng trường Lăng Cô, Cảnh Dương và các tuyến giao thông kết nối liên vùng.​ Tham gia đoàn còn có các có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng ở khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top