38.000 lượt khách đến Lăng Cô dịp sự kiện tôn vinh giá trị vịnh đẹp thế giới

Khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi kết hợp trải nghiệm các sự kiện diễn ra ở Lăng Cô

Cụ thể, theo thống kê, tổng hợp của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố sáng 8/6, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại xã Chân Mây - Lăng Cô trong dịp diễn ra chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” (từ ngày 5 - 7/6) ước đạt 38.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.150 lượt, khách nội địa ước đạt 28.850 lượt.

Tổng lượt khách lưu trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô trong dịp này ước đạt 5.420 lượt khách, trong đó có 1.335 lượt khách quốc tế và 4.085 lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 24,5 tỷ đồng.

Chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” diễn ra với chuỗi các sự kiện, hoạt động đặc sắc, nổi bật là chương trình nghệ thuật khai mạc, biểu diễn thuyền buồm trên sóng nước vịnh Lăng Cô; chuỗi sự kiện thể thao cộng đồng như giải pickleball, giải bóng đá nữ sân nhân tạo, chạy bộ cộng đồng và giải golf “Chân Mây - Lăng Cô vịnh đẹp thế giới”. Bên cạnh đó, không gian lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động thả diều nghệ thuật, thả đèn hoa đăng trên đầm An Cư, biểu diễn nghệ thuật đường phố và văn hóa ẩm thực…

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch trọng điểm của xã Chân Mây - Lăng Cô nhằm hưởng ứng Festival Huế 2026, cũng là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên của vịnh Lăng Cô - thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Thông qua chuỗi sự kiện, việc quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Chân Mây - Lăng Cô đến với du khách trong nước và quốc tế và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.