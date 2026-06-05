Đo năng lực lãnh đạo bằng kết quả công việc

Thu hoạch lúa tại xã Phú Lộc

Đo bằng kết quả

Một trong những yêu cầu lớn của giai đoạn phát triển mới là đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi thẩm quyền được trao nhiều hơn cho cơ sở thì trách nhiệm cũng phải rõ ràng hơn. Năng lực lãnh đạo được thể hiện rõ qua những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng phục vụ người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Những chỉ tiêu như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, giảm nghèo, cải cách hành chính hay thực hiện phân cấp, phân quyền không đơn thuần là những con số trong báo cáo. Đó là những chỉ báo phản ánh năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, khả năng huy động nguồn lực, năng lực điều hành và tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, tư duy điều hành đang chuyển từ quản lý công việc sang quản trị kết quả.

Tại xã Phú Lộc, các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa bằng những con số có thể kiểm đếm. Riêng tháng 5/2026, địa phương đón 71.472 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 28,2 tỷ đồng. Trong cải cách hành chính, 823 hồ sơ được tiếp nhận và thực hiện trực tuyến, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho rằng, mỗi nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm cụ thể, tiến độ cụ thể và trách nhiệm cụ thể. Kết quả thực hiện chính là căn cứ rõ nhất để đánh giá hiệu quả điều hành của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Tại xã Bình Điền, lợi thế về cảnh quan sinh thái, tài nguyên rừng và bản sắc văn hóa đang được khai thác để phát triển du lịch gắn với kinh tế nông thôn. Năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 11,17%, thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy khả năng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển, đồng thời phản ánh năng lực huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo đồng chí Lê Nhật Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền, trong điều kiện được trao nhiều thẩm quyền hơn cho cơ sở, mỗi chỉ tiêu phát triển đều gắn trực tiếp với trách nhiệm lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền. Xã xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính là căn cứ khách quan nhất để đánh giá năng lực cán bộ và hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5/2026, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Thành ủy cũng đã chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp, nhất là tiến độ thu ngân sách ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đánh giá đang chuyển mạnh từ nhận xét chung sang đánh giá bằng kết quả cụ thể. Mỗi địa phương có điều kiện và lợi thế khác nhau, nhưng đều được nhìn nhận trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khả năng chuyển hóa tiềm năng thành kết quả phát triển thực tế.

Khi trách nhiệm được gọi đúng tên

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, khoảng cách từ chủ trương đến người dân được rút ngắn hơn, thẩm quyền được giao nhiều hơn cho cơ sở, đồng nghĩa với trách nhiệm của người đứng đầu cũng trực tiếp và rõ ràng hơn. Trong mô hình mới, không còn nhiều tầng nấc trung gian để giải thích cho sự chậm trễ. Một nguồn thu không đạt kế hoạch, một dự án chậm giải ngân, một công trình kéo dài hay một thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân đều có thể xác định được trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan.

Thực tiễn những tháng đầu năm 2026 cho thấy, nhiều địa phương vẫn đối mặt với áp lực về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển. Những “điểm nghẽn” ấy không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là phép thử đối với năng lực lãnh đạo, khả năng điều hành và bản lĩnh của người đứng đầu.

Đó cũng là lý do tại các cuộc làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã, phường thời gian qua, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung luôn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, cấp xã hiện nay không còn là cấp thực hiện đơn thuần mà đã trở thành cấp trực tiếp giải quyết phần lớn công việc liên quan đến người dân.

“Thành phố xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được theo dõi, đánh giá thường xuyên trong thời gian tới gồm: Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, giảm nghèo và thực hiện phân cấp, phân quyền. Đây không chỉ là những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, việc đo năng lực lãnh đạo bằng kết quả thực chất trở thành yêu cầu tất yếu. Khi kết quả trở thành thước đo, năng lực lãnh đạo không còn được nhận diện qua những báo cáo đẹp mà được kiểm chứng bằng tốc độ tăng trưởng, tiến độ giải ngân, khả năng thu hút đầu tư và sự hài lòng của người dân.