Dự kiến khởi công, khánh thành 232 dự án hơn 1 triệu tỷ đồng vào ngày 19/12

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng.

Công trường thi công Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình là 1 trong 232 công trình dự kiến khánh thành ngày 19/12. Ảnh: Trọng Phú

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng cho biết: Đến ngày 30/11, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 232 dự án (gồm 149 dự án khởi công và 83 dự án khánh thành) với tổng mức đầu tư hơn 1.123.700 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 537.534 tỷ đồng (chiếm 48%); nguồn vốn khác là 585.230 tỷ đồng (chiếm 52%) và không có vốn FDI.

Phân theo Bộ, ngành, địa phương, có: 35 dự án của bộ, cơ quan ngang bộ; 42 dự án của 22 tập đoàn, tổng công ty; 155 dự án của 32/34 địa phương.

Phân theo nhóm dự án, có 3 dự án quan trọng quốc gia, 55 dự án nhóm A, 151 dự án nhóm B và 23 dự án nhóm C.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng cho biết vẫn còn 2 địa phương chưa gửi báo cáo. Ngoài ra, qua rà soát của Bộ Xây dựng, một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025 nhưng chưa được các địa phương thống kê, báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản báo cáo nhưng không đăng ký các dự án.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của hoạt động này, tại công điện 224/CĐ-TTg về việc khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (ban hành ngày 20/11/2025), Thủ tướng Chính phủ nhận định đây là sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó, tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.