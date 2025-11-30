Chuẩn bị tốt cho lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Để chuẩn bị tốt cho Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, đến thời điểm này Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 10 Bộ, ngành và 32 địa phương, trong đó có một số bộ ngành đã báo cáo nhưng chưa đăng ký dự án khởi công, khánh thành. Đối với công tác khen thưởng, Bộ Nội vụ nhận được Tờ trình của 04 Bộ (Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ) và 02 địa phương (Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng) đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình trọng điểm quốc gia.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian còn lại đến ngày 19 tháng 12 năm 2025 không nhiều, trong điều kiện tiến độ yêu cầu rất gấp, khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều, để chuẩn bị tốt cho buổi Lễ và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Rà soát kỹ, tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án khởi công, khánh thành

1. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2025, số 164/CĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2025 và Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2025, tập trung rà soát kỹ, tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định (đảm bảo tiêu chí về quy mô, ý nghĩa) và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm 2025.

2. Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực rà soát danh mục các dự án, công trình để đảm bảo điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công (làm rõ số lượng các dự án khánh thành, số lượng các dự án khởi công bảo đảm tiêu chí về quy mô, ý nghĩa),…; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản chung và tổ chức Chương trình buổi Lễ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 12 năm 2025.

Chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công... các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, tổ chức, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; chủ động bố trí nguồn kinh phí, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm điều kiện kỹ thuật để kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án.

4. Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

5. Giao Đài truyền hình Việt Nam chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình, kịch bản và tổ chức Chương trình theo kịch bản, truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu, phối hợp với Bộ Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1, chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức điểm cầu trung tâm của Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

7. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch…), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm giao thông vận tải, dự án đường sắt, dự án năng lượng… và triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2025. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách cần khẩn trương tập trung hoàn thành để kịp thời biểu dương, tôn vinh tại buổi Lễ. Hồ sơ trình trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) trước ngày 05 tháng 12 năm 2025.

8. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (bảo đảm cân đối, toàn diện các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền...); kịp thời thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để bảo đảm khen thưởng các tổ chức, cá nhân tại buổi Lễ.

9. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 12 năm 2025.

10. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo./.