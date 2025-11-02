Phải tạo điều kiện khi doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án lớn, nhận nhiệm vụ khó khăn

Thủ tướng phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đạt hơn 34,2 nghìn tỷ đồng/năm.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 đã giao tại Kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 68; rà soát các công việc sau phiên họp thứ nhất, chỉ rõ những việc đã làm được, làm tốt, những việc chưa làm được, phân tích bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ thời hạn hoàn thành đến cuối năm 2025; xây dựng kế hoạch của năm 2026 bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và bố trí nguồn lực để có tính khả thi, hiệu quả.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến nay, 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết số 198 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ.

Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương tổng cộng 69 nhiệm vụ, trong đó riêng năm 2025 cần hoàn thành 43 nhiệm vụ. Đến nay, cơ bản các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 29/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 67%).

Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến tổng số thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 thủ tục, chiếm 60,2% và cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đạt 31%. Dự kiến tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm là 13.182 ngày và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đạt hơn 34,2 nghìn tỷ đồng/năm (đạt gần 29%).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng Hệ thống theo dõi, đánh giá Nghị quyết số 68 tại địa chỉ https://nq68.dkkd.gov.vn để thực hiện theo dõi, giám sát tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết tại các bộ, ngành, địa phương và đo lường mức độ tác động của Nghị quyết tới tình hình phát triển kinh tế tư nhân.

Đánh giá chung, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết 68, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân; tinh thần khởi sự kinh doanh được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nghị quyết số 68-NQ/TW cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW, 7 luật và 11 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội XV, 28 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền là minh chứng rõ nét, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước, chuyển từ tư duy "xin-cho" sang "kiến tạo-hỗ trợ-phục vụ". Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hành động cụ thể trong rà soát rào cản pháp lý, thuế, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nguồn nhân lực…

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Lũy kế đến hết ngày 24/10/2025, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Từ tháng 5/2025 kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025. Ước tính chung 10 tháng đầu năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kể từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2025 đạt trung bình hơn 12.000 doanh nghiệp/tháng, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025 có hơn 99.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, đạt bình quân hơn 30.000 doanh nghiệp/tháng.

Các kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh đã tác động đến tăng thu ngân sách nhà nước. Ước tính lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 121% và riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Khẩn trương ban hành nghị định về hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, tuần hoàn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những kết quả tích cực bước đầu sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết 68.

Theo đó, các bộ, ngành, các địa phương đã hoàn thành xây dựng các kế hoạch hành động; chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ; trong đó có một số nhiệm vụ được giao hoàn thành năm 2026 nhưng các bộ, các ngành đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong năm 2025. Các cơ quan đã thành lập các tổ hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, hỗ trợ kê khai thuế… Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hội, hiệp hội tích cực hưởng ứng, kiến nghị nhiều chính sách cụ thể để cụ thể hóa Nghị quyết 68.

Nêu rõ khối lượng công việc còn nhiều trong khi tới cuối năm chỉ còn 2 tháng, Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền để quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 68; tạo đồng thuận, nhận thức cao về vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn giai đoạn mới; kiểm soát tiến độ triển khai các chương trình hành động, bảo đảm có sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, phải đảm bảo nguồn lực, ưu tiên bố trí đầy đủ về tài chính, nhân lực; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực nhà nước để kích hoạt mọi nguồn lực của nhân dân, của doanh nghiệp. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương; ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các chương trình, đề án đã được quy định tại Nghị quyết của Chính phủ. Các địa phương chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đối với đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia, trong đó có cả các dự án đường sắt, lĩnh vực quốc phòng…, Thủ tướng cho biết các bộ, các ngành đã chuẩn bị rất tích cực và làm việc với các doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…

Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp có tiến độ hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025; nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (hoàn thành trong tháng 11); nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (hoàn thành trong tháng 12); chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong (phấn đấu xong trong tháng 11); xây dựng, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (trong tháng 12). Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11/2025.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế trong tháng 11; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định 32 về quản lý phát triển cụm công nghiệp để bổ sung cơ chế chính sách cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất tại cụm công nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề án xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh của thế giới; khẩn trương trình Bộ Chính trị đề án chấn hưng văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và huy động nguồn lực của tư nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, các ngành khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được ban hành trong Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV có liên quan đến phát triển doanh nghiệp tư nhân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho đầu tư tư nhân, kinh tế tư nhân; trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ cho 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài…

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026; lưu ý làm rõ tác động của mỗi nhiệm vụ đối với từng đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, bảo đảm đồng bộ.

Hoan nghênh Bộ Tài chính trong xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương theo dõi, sử dụng hệ thống nêu trên trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động phát hiện và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nội dung công việc cần tập trung triển khai để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết. Tiếp tục tích hợp các chỉ số theo dõi, đánh giá, xác định mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh của Việt Nam vào hệ thống theo dõi, đánh giá, với góc nhìn, đánh giá từ doanh nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan.

Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng đề nghị phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, làm tốt công tác tư vấn, phản biện, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, là cầu nối, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, vững mạnh vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng; chủ động thu thập thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với việc triển khai Nghị quyết 68 nhằm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo điều kiện khi các doanh nghiệp đã sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó khăn, nếu vướng thì phải báo cáo, tránh tình trạng trả lời chung chung là "làm theo pháp luật", Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung sức, đồng lòng, "đoàn kết là sức mạnh, hợp tác là có hiệu quả, trao đổi để củng cố niềm tin", "cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp, Nhà nước, nhân dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển và cùng chung niềm vui, hạnh phúc".