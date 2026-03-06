Xung đột tại Trung Đông: EU và GCC kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 5/3 đã kêu gọi thúc đẩy đối thoại và các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp bất thường giữa các bộ trưởng ngoại giao EU và GCC tại Brussels (Bỉ).

Trong tuyên bố, hai bên tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Các bộ trưởng nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao sâu rộng mà các quốc gia thành viên EU và GCC đã triển khai trước khi các cuộc tấn công bùng phát tại khu vực.

Tuyên bố cũng ghi nhận cam kết của các nước thành viên GCC rằng lãnh thổ của họ sẽ không bị sử dụng làm bàn đạp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Bên cạnh đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh không phận khu vực, duy trì hoạt động thông suốt của các tuyến hàng hải và bảo vệ quyền tự do hàng hải, đặc biệt tại các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

EU và GCC cũng bày tỏ quan ngại về những tác động của xung đột đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kêu gọi các bên liên quan bảo đảm an toàn cho hoạt động thương mại quốc tế và duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng thế giới.

Trong khi đó, tại Israel, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Eli Cohen cùng ngày cho rằng nước này đang đứng trước “cơ hội hiếm có” để hoàn tất các mục tiêu tại Iran trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ tiếp tục được triển khai.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trả lời phỏng vấn báo The Jerusalem Post, ông Cohen - thành viên Nội các An ninh Israel - nhận định chiến dịch chung giữa Israel và Mỹ đã “làm thay đổi đáng kể thực tế tại Trung Đông”, đồng thời cho rằng sự phối hợp giữa hai nước đã tạo ra sức mạnh quân sự đáng kể trong các đợt tấn công nhằm vào Iran.

Theo ông Cohen, các lực lượng Israel và Mỹ hiện đang giành ưu thế trên không phận Iran, tạo điều kiện cho việc tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết chiến dịch có thể kéo dài thêm vài tuần để hoàn tất các mục tiêu đề ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận định cuộc xung đột hiện nay có thể kéo dài khoảng 4-5 tuần.

