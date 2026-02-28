  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/03/2026 15:14

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,14% so tháng trước nguyên nhân chính là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bộ Nội vụ: Xem xét tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức trong năm 2026Tăng cường thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nỗ lực cho tiêu chí môi trường Bình quân bảy tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,26%

Nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán tăng cao. (Ảnh: minh họa)

Trong mức tăng 1,14% của chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2/2026 so tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán...

Một số nhóm khác tăng nhẹ như: Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,01%; nhóm giáo dục tăng 0,09%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14%...

Theo đó, lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47% so năm trước, cao hơn mức tăng 2,94% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Cục Thống kê cho biết thêm, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/2/2026, giá vàng thế giới bình quân ở mức 5.023,09 USD/ounce, tăng 6,12% so với tháng trước do nhu cầu của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài, đặc biệt là căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư, qua đó đẩy đà tăng của giá vàng trong tháng.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau tết Nguyên đán tăng góp phần làm chỉ số giá vàng tháng 2/2026 tăng 11,42% so tháng trước; tăng 88,42% so cùng kỳ năm trước; tăng 17,01% so tháng 12/2025; bình quân hai tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 82,67% so cùng kỳ năm 2025.

Về giá đô-la Mỹ, tính đến ngày 28/2/2026, chỉ số giá đô-la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,31 điểm, giảm 0,81% so với tháng trước chủ yếu do đồng USD suy yếu tương đối khi một số đồng tiền chủ chốt phục hồi trở lại. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường ổn định hơn và xu hướng phân bổ lại dòng vốn đầu tư sang các khu vực khác làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong ngắn hạn, qua đó khiến chỉ số USD trong tháng giảm. Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2026 giảm 0,89% so tháng trước; tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,18% so tháng 12/2025. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô-la Mỹ tăng 2,74% so cùng kỳ năm 2025.

https://nhandan.vn/chi-so-gia-tieu-dung-thang-2-tang-114-post946647.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
chỉ số giá tiêu dùngmua sắmthị trường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết: Thay đổi từ tư duy của người lao động

Trái với lo ngại về một “làn sóng nhảy việc” sau kỳ nghỉ Tết, thị trường lao động đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu của sự ổn định rõ rệt. Khi chi phí sinh hoạt gia tăng, cơ hội việc làm cạnh tranh hơn, nhiều lao động, đặc biệt là người trẻ, đã chọn ở lại chỗ làm hiện tại thay vì mạo hiểm tìm bến đỗ mới.

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết Thay đổi từ tư duy của người lao động
Tìm giải pháp để nông sản trụ vững, mở rộng thị trường

Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các nước thành viên WTO đã đưa ra nhiều dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tìm giải pháp để nông sản trụ vững, mở rộng thị trường
Tạo thị trường cho các đường bay

Dù ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng trong năm 2025, song hoạt động khai thác các đường bay tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch và vị thế trung tâm văn hóa - di sản của khu vực miền Trung. Thực tế này cho thấy, để tăng tần suất bay và mở thêm đường bay mới, điều cốt lõi không chỉ nằm ở hạ tầng, mà phải tạo dựng được thị trường đủ lớn và sự ổn định cho các hãng hàng không.

Tạo thị trường cho các đường bay
Thị trường trong nước - “bệ đỡ” để hàng Việt bứt tốc

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thị trường trong nước tiếp tục được xác định là “bệ đỡ” quan trọng của tăng trưởng. Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để xây dựng nền kinh tế tự chủ, bền vững.

Thị trường trong nước - “bệ đỡ” để hàng Việt bứt tốc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top