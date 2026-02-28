Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán tăng cao. (Ảnh: minh họa)

Trong mức tăng 1,14% của chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2/2026 so tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán...

Một số nhóm khác tăng nhẹ như: Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,01%; nhóm giáo dục tăng 0,09%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14%...

Theo đó, lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47% so năm trước, cao hơn mức tăng 2,94% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Cục Thống kê cho biết thêm, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/2/2026, giá vàng thế giới bình quân ở mức 5.023,09 USD/ounce, tăng 6,12% so với tháng trước do nhu cầu của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài, đặc biệt là căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư, qua đó đẩy đà tăng của giá vàng trong tháng.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau tết Nguyên đán tăng góp phần làm chỉ số giá vàng tháng 2/2026 tăng 11,42% so tháng trước; tăng 88,42% so cùng kỳ năm trước; tăng 17,01% so tháng 12/2025; bình quân hai tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 82,67% so cùng kỳ năm 2025.

Về giá đô-la Mỹ, tính đến ngày 28/2/2026, chỉ số giá đô-la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,31 điểm, giảm 0,81% so với tháng trước chủ yếu do đồng USD suy yếu tương đối khi một số đồng tiền chủ chốt phục hồi trở lại. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường ổn định hơn và xu hướng phân bổ lại dòng vốn đầu tư sang các khu vực khác làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong ngắn hạn, qua đó khiến chỉ số USD trong tháng giảm. Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2026 giảm 0,89% so tháng trước; tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,18% so tháng 12/2025. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô-la Mỹ tăng 2,74% so cùng kỳ năm 2025.

